Università Lum, 27 febbraio e 27 marzo prove ammissione a corso in medicina e chirurgia

Sono 290 i posti a disposizione grazie alle convenzioni con l’ospedale Miulli e l’ospedale Mater Dei Hospital. Sono state fissate per giovedì 27 febbraio e giovedì 27 marzo 2025 le date per lo svolgimento in modalità home based delle selezioni per l’ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia anno accademico 2025/2026 della Libera Università Mediterranea Giuseppe Degennaro. Dallo scorso anno il numero di posti a disposizione degli studenti è salito a 290 grazie alle convenzioni siglate con l’ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti e il Mater Day Hospital di Bari. E' quanto si legge in una nota della Lum.

“La nascita del corso di laurea in medicina nel 2021 è stata una sfida importante - evidenzia il professor Antonello Garzoni, Rettore della Lum - vinta dalla nostra università e dalla Regione Puglia in un contesto sanitario regionale e nazionale in cui c’è la necessità di avere sempre più medici”.