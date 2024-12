Università: Palermo, al via cantiere da 2,5 mln per nuova palestra al Cus

Un investimento di oltre 2,5 milioni da parte dell’Università degli Studi di Palermo e circa due anni di tempo a disposizione per la conclusione dei lavori. Dopo 24 anni di attesa è stato avviato il cantiere per la realizzazione di una nuova palestra all’interno del Cus Palermo, il Centro universitario sportivo di via Altofonte. Una struttura di 14 metri per 15 che ospiterà, oltre a una moderna area fitness, anche ampi spogliatoi a servizio dei vicini campi all’aperto di calcio e padel e un tetto ricoperto da pannelli fotovoltaici che consentirà un’autonomia dell’impianto in ottica green. Questa mattina, approfittando di un momento di pausa del cantiere, il rettore di Unipa, Massimo Midiri, ha voluto visitare i luoghi assieme al delegato al Coordinamento delle politiche sportive di Ateneo, Vincenzo Provenzano, e al presidente del Cus Palermo, Giovanni Randisi.

"Si tratta di un progetto importante che siamo riusciti finalmente a sbloccare dopo anni di intoppi e difficoltà – ha sottolineato Midiri –. Sono personalmente convinto che lo sport debba far parte integrante del percorso di formazione e di crescita di ogni studente. Per questo motivo mi sono impegnato, sin dall’inizio del mio mandato, a migliorare e incentivare il legame con il Cus che è in tutto e per tutto realtà del nostro Ateneo. Questa palestra multifunzionale rappresenta un ulteriore tassello del più ampio disegno che vede questi luoghi sempre più accessibili e fruibili da parte della comunità studentesca, del personale docente e tecnico-amministrativo di Unipa, ma anche di tutta Palermo. Una città che soffre una carenza di strutture sportive adeguate. Speriamo a breve di poter assistere a un rapido dissequestro del Parco Cassarà che permetterà un accesso diretto e più veloce con il campus di viale delle Scienze".

"Aspettavamo da 24 anni la realizzazione di queste opere – sottolinea Giovanni Randisi, presidente del Cus Palermo - che andranno a completare gli impianti di via Altofonte. Oltre a una sala fitness moderna, avremo gli spogliatoi per i campi sportivi all’aperto e alcune sale a disposizione degli studenti di Scienze motorie. Un progetto che consolida ancora di più, grazie all’impegno del rettore Midiri, la già proficua collaborazione con l’Università di Palermo".