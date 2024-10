Uragano Milton, la 'strategia' degli influencer: "Vi racconto cosa sta succedendo"

Gli italiani in Florida raccontano sui social come stanno affrontando l'emergenza

Ormai si legge dappertutto: "L'uragano Milton è la tempesta del secolo". La notizia ha raggiunto tutte le parti del mondo e l'algoritmo social è ormai centrato su coloro che si trovano nelle zone d'emergenza e condividono col mondo dirette sul disastro naturale.

Molti sono gli italiani che si trovano in Florida attualmente: chi veste i panni di "turista per caso" e chi ha colto il momento drammatico per documentare la tragedia. I video tengono incollati gli utenti e raggiungono milioni di visualizzazioni: "Raccontaci di più", "State tutti bene?", "Tienici aggiornati". Questi sono solo alcuni dei commenti che si leggono sotto i video condivisi sulla piattaforma TikTok con l'hashtag "uragano Milton".

Gli influencer italiani in Florida

In particolare, a dare nell'occhio, è stato lo youtuber Alessandro Della Giusta, in arte aledellagiusta, conosciuto dai più per la sua capacità di raccontare storie coinvolgenti. Lo youtuber friulano si trova ad Orlando e sta vivendo in prima persona il fenomeno Milton. Oltre alla preoccupazione che si è scatenata sui social, alcuni utenti non hanno gradito la "spettacolarizzazione" di una tragedia che ha causato morti, allagamenti e assenza di elettricità.

Aledellagiusta ha voluto puntualizzare che non è andato in Florida proprio per seguire la vicenda da vicino, ma che avrebbe dovuto fare un'intervista proprio in quei giorni. Ora i voli con direzione Florida sono quasi tutti cancellati. Tuttavia, lo youtuber è riuscito ad atterrare in tempo, prima che chiudessero tutti gli aeroporti.

Giulia Izzo è un'altra influencer italiana che si trova ora in Florida per una vacanza organizzata mesi prima con la famiglia. "Prima di partire avevamo visto il meteo ma non ci aspettavamo questo. Ci troviamo a 30 minuti da Miami. Questa dovrebbe essere una zona sicura. Ci hanno detto di chiuderci in camera, di avere cibo e acqua. Il posto più sicuro è il bagno perché è senza finestre", ha riferito la content romana.

In generale, la maggior parte dei video pubblicati durante le ore dell'uragano mostrano chiaramente la pericolosità della situazione. C'è chi addirittura ha impostato una telecamera fissa verso l'esterno della casa per riprendere minuto per minuto quello che sta accadendo. Videodirette - in cui si vedono gli alberi impazzire e oggetti volare - che raggiungono milioni di views. Basta aprire l'applicazione cinese e scrollare col dito per essere aggiornati in modalità live: l'algoritmo sa.