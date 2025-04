Via libera al Def (Dpf) dal Consiglio dei ministri

Nella riunione di mercoledì 9 aprile, il Consiglio dei ministri ha dato via libera al Def 2025 – ribattezzato Dfp, Documento di finanza pubblica - primo documento dell’anno che analizza l’andamento dei conti pubblici. Il Documento riporta una revisione della prospettiva di crescita del Pil che si attesta allo 0,6%, dunque dimezzata rispetto all’1,2% previsto nel Documento programmatico di bilancio dello scorso autunno. Pil che dovrebbe segnare +0,8% nel 2026 e +0,8% nel 2027. Per quanto riguarda il rapporto deficit/Pil viene invece confermata la stima del 3,3% per il 2025, con possibile riduzione progressiva al 2,8% nel 2026 e al 2,6% nel 2027.