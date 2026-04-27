circle x black
Cerca nel sito
 

Via libera del Cdm al Documento di finanza pubblica

27 aprile 2026 | 13.31
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Nel corso della settimana si è svolta una seconda seduta del Consiglio dei ministri, focalizzata in particolare sull’approvazione del Documento di finanza pubblica (Dfp), che rappresenta un passaggio rilevante nel ciclo di programmazione economico-finanziaria. Il Documento contiene la rendicontazione dei risultati conseguiti nel 2025 nell’ambito del Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029, adempiendo agli obblighi previsti dalla normativa europea in materia di trasmissione annuale dei dati di monitoraggio. Il quadro macroeconomico delineato dal Governo riflette un approccio improntato alla cautela e al realismo, anche tenendo conto delle persistenti incertezze del contesto internazionale. In questo scenario, le stime indicano per il 2026 una crescita del PIL reale pari allo 0,6%, leggermente inferiore allo 0,7% riportato nel Documento programmatico di finanza pubblica (Dpfp), un andamento che viene sostanzialmente confermato anche per il 2027. Per il biennio successivo, 2028 e 2029, la crescita annua è invece prevista attestarsi intorno allo 0,8%. Sul fronte della finanza pubblica, sulla base delle stime di consuntivo dell’Istat, il deficit per il 2025 si colloca al 3,1% del PIL, un valore superiore al 3% precedentemente indicato nel Dpfp, mentre per gli anni successivi è prevista una progressiva riduzione: al 2,9% nel 2026, al 2,8% nel 2027, al 2,5% nel 2028, fino a raggiungere il 2,1% nel 2029. Le proiezioni evidenziano inoltre un tasso di crescita dell’indicatore della spesa netta pari all’1,9%. Meno favorevole, rispetto alle previsioni iniziali, risulta invece l’andamento del rapporto debito/PIL, che nel 2025 viene stimato al 138,6%, rispetto al 137,1% atteso; secondo il Dfp, tuttavia, il rapporto dovrebbe iniziare a ridursi a partire dal 2027, passando al 138,5%, per poi scendere al 137,9% nel 2028 e attestarsi al 136,3% nel 2029. Nel corso della medesima seduta del 22 aprile, il Consiglio dei ministri ha inoltre proceduto alla nomina di cinque nuovi Sottosegretari di Stato: Paolo Barelli alla Presidenza del Consiglio, Massimo Dell’Utri al Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Alberto Balboni al Ministero della Giustizia, Mara Bizzotto al Ministero delle Imprese e del made in Italy e Pietro Cannella al Ministero della Cultura.

CTA

Il comunicato del Governo

Il Dfp completo di allegati

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Documento di finanza pubblica Consiglio dei ministri Piano strutturale di bilancio Governo italiano
Vedi anche
News to go
Nel 2024 la siccità ha colpito quasi 157mila chilometri quadrati di territorio Ue
Spari alla cena con Trump, la corsa del sospetto e la reazione del Secret Service - Video
L'addio di Ranieri alla Roma, sconcerto tra i tifosi a Testaccio
Lazio, ecco il nuovo sponsor: ufficiale partnership con Polymarket
Sal Da Vinci: "L’amore è un mestiere e va frequentato" - Video
Decreto sicurezza, Gianni Cuperlo cita Cetto La Qualunque alla Camera - Video
News to go
Guerra Iran, danni diretti per il vino
Alla Camera il voto sul decreto sicurezza, le opposizioni intonano 'Bella Ciao' - Video
News to go
Mattarella: "La legge del più forte genera barbarie"
Il diavolo veste Prada 2, a Milano l’anteprima con i look ‘Miranda approved’
Crolla palazzina disabitata a Napoli, si scava tra le macerie - Video
Serata da Dolce Vita al ristorante di Max Giusti: Sal Da Vinci, Britti e Zampaglione insieme con 'Per Sempre Sì' - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza