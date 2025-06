Via libera del Senato al Decreto Acconti Irpef

Superato il primo step al Senato il Decreto che detta disposizioni in materia di acconti Irpef dovuti nell’anno 2025 (Dl 55/2025). Il provvedimento è passato alla Camera per la II lettura con assegnazione alla Commissione Finanze che ha avviato e successivamente concluso l’esame in II lettura, in sede referente, conferendo al relatore il mandato a riferire favorevolmente all’Assemblea. Il decreto deve essere convertito in legge entro il 22 giugno. Ricordiamo che il provvedimento interviene per rendere coerente la normativa a quanto introdotto dalla Legge di Bilancio 2025, con particolare riferimento al calcolo degli acconti Irpef che devono tenere conto delle nuove aliquote e detrazioni. Viene confermata la detrazione di 1.955 euro per redditi da lavoro dipendente per redditi fino a 15.000 euro. Inoltre, viene modificata la soglia no tax area prevista dalla normativa per i redditi da lavoro dipendente fino a 8.500 euro, parificandola a quella già vigente per i redditi da pensione. In fase di discussione sono intervenuti in Aula alcuni Senatori, tra i quali il Sen. Musolino (IV) che ha criticato la gestione economica complessiva del Governo segnata da crescita stagnante, aumento della pressione fiscale e incertezza sulla programmazione del PNRR. Il Sen. Salvitti (NM) ha invece definito il decreto un atto di adeguamento tecnico necessario ed ha rimarcato l’impegno del Governo nella riforma del sistema tributario.

