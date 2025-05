Via libera in Senato al Decreto PA

Nella seduta del 7 maggio, l’Aula del Senato ha rinnovato la fiducia al Governo approvando in via definitiva il Decreto Pubblica Amministrazione 2025 (Dl 25/2025), con 99 voti a favore, 70 contrari e 2 astenuti. Il testo definitivo introduce una serie di misure finalizzate ad implementare l’efficienza della pubblica amministrazione, tra cui norme relative al reclutamento del personale per favorire l’assunzione di personale qualificato e giovani talentuosi. Le novità riguardano anche il sistema di selezione del personale delle PA, con il rafforzamento della Commissione Ripam per garantire concorsi più efficienti e orientati ad individuare profili professionali qualificati. Infine, sono previsti interventi per ridurre il gap contributivo tra personale delle amministrazioni centrali e periferiche tramite la revisione del salario accessorio. Il testo è stato approvato senza modifiche rispetto alla versione già approvata in I lettura, visti anche i tempi ristretti per la conversione del decreto-legge.

