Visita ufficiale del Ministro della Difesa in Turchia

“Un’occasione per ascoltare idee e riflessioni su temi di interesse comune legati all’evoluzione degli scenari di sicurezza a livello internazionale, dall’Ucraina all’Indo-Pacifico, ma soprattutto alla situazione in Medioriente. Con il Presidente Erdogan abbiamo anche discusso di difesa e deterrenza della NATO, dell’Europa e delle possibili cooperazioni tra le nostre Forze Armate”, ha dichiarato il Ministro della Difesa, Guido Crosetto in visita ufficiale in Turchia per una serie di incontri istituzionali, Durante la visita, il Ministro della Difesa ha incontrato il Presidente della Turchia, Recep Tayyp Erdogan e, poco prima, ha avuto un colloquio con il suo omologo turco Yasar Guler: “Abbiamo condiviso la preoccupazione per le crisi in atto, specie per quanto sta accadendo in Medioriente, e analizzato il quadro della situazione in Siria e in Africa. Inoltre, abbiamo espresso la comune volontà di promuovere dialogo e stabilità in diverse aree, dai Balcani al Medioriente”, ha detto Crosetto.

