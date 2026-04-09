Al Vinitaly Mionetto e i nuovi codici del bere contemporaneo, masterclass 'No & Low Alcohol: i nuovi trend della mixology'

In occasione della 58a edizione di Vinitaly, Mionetto (Pad. 4, Stand B3) invita operatori e visitatori a immergersi in un’esperienza che racconta l’evoluzione del bere contemporaneo: dalle etichette iconiche del Prosecco alle storiche cuvée, fino alla mixology e alle nuove proposte low e no alcohol, oggi sempre più centrali e richieste. In questo scenario in continua trasformazione, nonostante il Prosecco rimanga il cuore dell’identità della cantina, Mionetto si conferma capace di leggere il cambiamento e tradurlo in nuove occasioni. Seguendo la crescita rilevante del segmento NoLo, uno dei trend più interessanti nel panorama del beverage, Mionetto ha recentemente ampliato il proprio portafoglio con referenze dedicate come lo spumante dealcolato Mionetto 0.0% Alcohol Free, Mionetto Aperitivo Alcohol Free e Vivo Generation 5.5, lo spumante a bassa gradazione pensato per un bere più leggero e consapevole. Una proposta completa che consente di ampliare le modalità di fruizione, dall’aperitivo alle più attuali espressioni della mixology, in linea con l’evoluzione degli stili di vita e con una crescente diversificazione delle occasioni.

“Oggi il bere è sempre più legato ai momenti e ai contesti, più che a un’unica modalità”, commenta Fabio Boldini, Chief Commercial Officer Italia di Mionetto S.p.A. “Per questo è fondamentale partire dall’ascolto dei consumatori, che esprimono esigenze sempre più diversificate. Dalla crescente attenzione verso il low e no alcohol fino al ruolo della mixology, il mercato richiede un’offerta più ampia e flessibile, capace di rispondere a questa evoluzione”.

Una scelta strategica che sta dando riscontri concreti anche in Italia, un mercato che ha iniziato ad approcciarsi più recentemente al segmento NoLo ma che oggi mostra dinamiche di crescita particolarmente incoraggianti. In questo contesto, lo spumante dealcolato Mionetto 0.0% Alcohol Free evidenzia performance di rilievo, con una crescita di 59 punti rispetto al 2024, superiore all’andamento medio della categoria e indicativa del forte potenziale di sviluppo del segmento a livello nazionale. A Vinitaly, l’innovazione verrà trattata con le masterclass “No & Low Alcohol: i nuovi trend della mixology”, guidate dal bartender Vincenzo Pagliara. Un momento di approfondimento e degustazione che esplora le nuove frontiere del bere miscelato, tra cocktail iconici reinterpretati in chiave low e no alcohol e una crescente attenzione verso un consumo più equilibrato e consapevole. L’edizione di quest’anno vede al centro un’altra grande protagonista: la Cuvée Sergio 1887, espressione autentica dello stile Mionetto e omaggio alle origini, presentata in una nuova e iconica veste. La nostra Cuvée, prodotta con metodo Charmat, nasce dall’unione di vini provenienti da vitigni, vigneti o annate differenti, selezionati per dare vita a uno spumante più armonico, equilibrato e ricco di sfumature, pensato per offrire un’esperienza di gusto completa ma immediata.