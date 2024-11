2° Forum Space&Blue 2024 Economia dello Spazio e del Mare - Diretta domani dalle 11

Torna l’appuntamento con il Forum Space&Blue.

La seconda edizione dell’evento dedicato all’interconnessione tra l’Economia dello Spazio e l’Economia del Mare è in programma a Roma martedì 19 novembre alle ore 11.00 presso il Salone degli Arazzi di Palazzo Piacentini, sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Saranno presenti il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci.

Il 2° Forum Space&Blue prosegue il percorso di interconnessione tra l’Economia dello Spazio e l’Economia del Mare intrapreso nel 2023, nella determinazione che possa offrire un vasto potenziale per la creazione di un nuovo settore economico, rafforzando la posizione dell'Italia come leader globale nelle economie del futuro.

Investire nel progetto Space&Blue Economy può offrire all’Italia un vantaggio competitivo significativo attraverso la leadership tecnologica, la crescita economica sostenibile, la rilevanza geopolitica e la capacità di attrarre talenti e investimenti.

Il 1° Forum nel novembre 2023 ha tracciato una prima roadmap, evidenziando la necessità di una strategia coordinata che metta a sistema le competenze del settore marittimo e spaziale, favorendo la competitività del Made in Italy.

L’obiettivo di questo secondo appuntamento è di avanzare nel confronto entrando nel merito dei possibili strumenti operativi di interconnessione tra Spazio e Mare.

I lavori, introdotti e moderati da Roberta Busatto, giornalista specializzata, nei due settori: Direttrice di “Economia dello Spazio” e di “Economia del Mare Magazine”, vedono la partecipazione di: Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy; Nello Musumeci, Ministro per la Protezione Civile per le Politiche del Mare; Andrea Mascaretti, Presidente Intergruppo parlamentare sulla Space Economy; Simona Petrucci, senatrice e presidente della commissione donne APUpM; Andrea Prete, Presidente di Unioncamere; Teodoro Valente, Presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana; Gen. S.A. Luca Goretti, Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare; Amm. Sq. Giuseppe Berutti Bergotto, Sotto Capo di Stato Maggiore della Marina Militare Italiana; Massimo Comparini, Chief Space Business Officer Leonardo; Giorgio Marsiaj, Delegato Aerospazio Confindustria; Mario Zanetti, Delegato Economia del Mare Confindustria; Giovanni Acampora, Presidente Si.Camera e Assonautica Italiana; Cristina Leone, Presidente Cluster Tecnologico Nazionale Aerospazio CTNA; Matteo Elli, Presidente Cluster Tecnologico Nazionale Economia del Mare BIG; Luciano Violante, Presidente Fondazione Leonardo; Gabriele Pieralli, AD Telespazio; Luca Salamone, Direttore Generale Agenzia Spaziale Italiana.

