Le prime testimonianze dei ragazzi che sono finite in un'informativa e che a quanto si apprende sono sovrapponibili nella ricostruzione dei fatti

Le uscite di sicurezza del locale Le Constellation di Crans-Montana sbarrate, Jessica Moretti che scappa, il fuoco che divampa in pochi minuti per l’assenza di materiali ignifughi, nessun estintore utilizzato e nessuno che dava indicazioni a chi tentava di fuggire. E’ quanto emerge dalle prime testimonianze dei ragazzi italiani rimasti feriti nel rogo del locale di Crans-Montana in cui la notte di Capodanno hanno perso la vita 41 giovani e altri 115 sono rimasti feriti che sono state raccolte dagli investigatori su delega di procura di Roma. Testimonianze, finite in un'informativa, che a quanto si apprende sono sovrapponibili nella ricostruzione dei fatti.

Nel fascicolo aperto a piazzale Clodio, coordinato dal procuratore Francesco Lo Voi con l’aggiunto Giovanni Conzo e il pm Stefano Opilio, che ieri hanno incontrato i pm vallesi a Berna, si procede per disastro colposo, omicidio plurimo colposo, incendio e lesioni gravissime aggravate dalla violazione della normativa antinfortunistica.

Dai racconti dei giovani italiani è emerso inoltre che il locale era noto fra i ragazzi perché permetteva anche ai minorenni di consumare alcol e anche quando era pieno si poteva accedere comunque acquistando una bottiglia di champagne da 270 euro.

Tempi lunghi per invio atti a pm Roma

Intanto tempi lunghi sono previsti per la trasmissione dalla Svizzera ai pm di Roma degli atti richiesti con la rogatoria inoltrata già a gennaio relativi alla strage. I pm capitolini torneranno insieme agli investigatori in Svizzera, questa volta a Sion, per selezionare gli atti di interesse, ma secondo la procedura elvetica l’ultima parola per il via libera spetterà alle autorità svizzere.

I pm capitolini proseguono nel frattempo con le attività e affideranno oggi una consulenza sui telefonini dei ragazzi italiani morti e feriti nel rogo per verificare la presenza di immagini e video relative alla tragedia che possano aiutare a ricostruire la dinamica e le ipotesi di responsabilità. Verrà inoltre disposta una maxi consulenza medico legale.