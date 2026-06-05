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Roma, frode internazionale da 60 milioni con società fantasma: arrestata 42enne

Le indagini hanno permesso di risalire alla costituzione fittizia di tre società, una delle quali con sede in Italia, utilizzate come schermo per operazioni economico-finanziarie

Polizia Roma Capitale - IPA
Polizia Roma Capitale - IPA
05 giugno 2026 | 07.59
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Era ricercata dal Lussemburgo per la sua attiva partecipazione in una maxi frode a livello internazionale la donna arrestata dalla Polizia di Stato a Roma, rintracciata nel quartiere Trionfale grazie alla collaborazione delle Autorità lussemburghesi, dello Scip - Servizio per la cooperazione internazionale di polizia e della Squadra Mobile capitolina. Gli inquirenti lussemburghesi, nell’ambito di una vasta indagine transnazionale su un articolato sistema di frodi esteso ben oltre i confini nazionali e ramificato in numerosi Paesi europei, hanno individuato il ruolo di una donna, che, secondo l’ipotesi degli inquirenti, avrebbe operato per conto di uno dei vertici dell’organizzazione criminale.

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Nello specifico, si sarebbe occupata della contraffazione della documentazione utile ad agevolare il reimpiego ed il riciclaggio dei proventi illeciti derivanti dalla maxi frode. Le indagini, che hanno consentito di quantificare un danno complessivo superiore ai 60 milioni di euro, hanno permesso, inoltre, di risalire alla costituzione fittizia di tre società, una delle quali con sede in Italia, utilizzate quale schermo per operazioni economico-finanziarie sviluppate su scala internazionale. La sua posizione, tracciata in Italia, è stata ricostruita grazie ad un meticoloso lavoro svolto in collaborazione tra le Autorità del Lussemburgo e gli investigatori del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia e della Squadra Mobile di Roma. Le ricerche congiunte hanno consentito di rintracciare la donna in un appartamento nel quartiere residenziale tra la Trionfale e Pineta Sacchetti.

Le autorità del Lussemburgo, solo pochi giorni prima, avevano emesso un mandato di arresto europeo per i reati di falsificazione di documenti pubblici autentici, frode, partecipazione ad associazione a delinquere e riciclaggio di denaro proveniente da attività criminali. Una volta data esecuzione al provvedimento, la quarantaduenne è stata accompagnata alla casa circondariale di Rebibbia, dove resterà a disposizione della Magistratura.

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