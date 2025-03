Droga nel bicchiere in discoteca? Al Piper arriva lo chouchou 'salva drink'

Serata di prevenzione contro il drink spiking al Piper Club di Roma. Un’iniziativa promossa da Italpol Vigilanza in collaborazione con lo storico locale di via Tagliamento 9, per prevenire un fenomeno sempre più diffuso: aggiungere sostanze illecite nei drink, all’insaputa di consumatrici e consumatori. L’iniziativa di Italpol Vigilanza prevede la distribuzione gratuita, durante questa sera, di chouchou 'drink safe': si tratta di speciali elastici per capelli che in pochi gesti si trasformano in pratici copribicchieri in grado di proteggere il proprio drink da 'intrusioni' indesiderate.

Il drink spiking è un fenomeno preoccupante di cui si parla sempre più spesso: si verifica nei locali notturni e sovente ha come vittime le donne, rese incoscienti dall’aggiunta di sostanze illecite e droghe dello stupro nei bicchieri. Per contrastare questo rischio e sensibilizzare il popolo delle discoteche, Italpol Vigilanza e Piper Club hanno scelto di agire con un’iniziativa concreta: la distribuzione gratuita dello chouchou 'salva drink', un accessorio pratico, colorato, lavabile e idrorepellente, che aiuta a proteggere il divertimento.

Lo chouchou 'salva drink' è uno strumento di prevenzione e protezione; si tratta di un deterrente, tuttavia l’invito principale di Italpol Vigilanza e Piper, resta quello di divertirsi rimanendo sempre vigili e prudenti, stando bene attenti a non lasciare mai incustodito il proprio bicchiere.