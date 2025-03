Ultime notizie sulla situazione all'aeroporto di Catania, dove l'ultima eruzione dell'Etna continua a provocare qualche disagio. A ora c'è stato un parziale ripristino degli arrivi e non ci sono restrizioni sulle partenze, ma sono stati chiusi i settori A3 e A3 bis fino alle 9 di domani mattina.

"Nessuna restrizione per il traffico da e per Catania" ma la società di gestione dello scalo etneo (Sac) invita i passeggeri a "non recarsi in aeroporto se non dopo aver verificato con la compagnia aerea lo stato del proprio volo".