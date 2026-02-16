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Gdf Caltanissetta sequestra 3.000 articoli carnevale non sicuri

Gdf Caltanissetta sequestra 3.000 articoli carnevale non sicuri
16 febbraio 2026 | 07.53
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Nell’ambito delle attività di controllo economico del territorio a tutela della salute pubblica, i finanzieri del Comando Provinciale di Caltanissetta, in linea con gli indirizzi emanati dalla locale Prefettura, hanno portato a termine una serie di interventi nelle città di Caltanissetta, Gela e Mussomeli a contrasto della vendita di prodotti non conformi agli standard di sicurezza. Gli interventi, scaturiti da un’attenta analisi dei canali di distribuzione locali in vista delle celebrazioni del carnevale, hanno permesso di individuare e sottoporre a sequestro amministrativo circa 3000 articoli, tra cui maschere, costumi per bambini, parrucche, accessori per il travestimento e cosmetici. La merce, rinvenuta presso esercenti di nazionalità asiatica, è risultata priva della Marcatura CE, obbligatoria per certificare la conformità agli standard europei di sicurezza. Molti dei prodotti erano inoltre carenti delle indicazioni minime in lingua italiana relative a: composizione dei materiali e presenza di sostanze potenzialmente tossiche, avvertenze sui rischi (es. infiammabilità o presenza di piccole parti ingeribili), identità del produttore o dell'importatore nell'Unione Europea.

Oltre al sequestro volto a cautelare la merce, i titolari delle attività commerciali sono stati segnalati alla Camera di Commercio per l’avvio del procedimento di irrogazione della sanzione amministrativa, che può arrivare fino a 25.000 euro. L'operazione, che si inquadra nel più ampio dispositivo di contrasto alla contraffazione, mira a prevenire rischi sanitari, come irritazioni cutanee o soffocamento, derivanti dall’utilizzo di materiali scadenti o non testati, proteggendo al contempo gli operatori commerciali onesti dalla concorrenza sleale.

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sequestro carnevale prodotti non sicuri Marcatura CE sanzione amministrativa
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