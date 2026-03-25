circle x black
Cerca nel sito
 

Famiglia nel bosco, i genitori in Senato per incontro con La Russa

La visita fa seguito alla decisione del tribunale dei minori di allontanare i tre figli dalla coppia

Ignazio La Russa - Ipa
Ignazio La Russa - Ipa
25 marzo 2026 | 13.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Catherine Birmingham e Nathan Trevallio, i genitori della cosiddetta 'famiglia del bosco', sono arrivati a palazzo Giustiniani per l’incontro con il presidente del Senato, Ignazio La Russa.

CTA

L'incontro con la seconda carica dello Stato arriva dopo l'allontanamento, deciso dalle autorità, dei coniugi dai tre figli con i quali vivevano in un casolare nel bosco di Palmoli, in provincia di Chieti, e che si trovano da novembre in una casa famiglia da cui è stata allontanata, dopo un primo periodo, anche la madre.

Il ricorso presentato dai legali

A seguito della vicenda i legali di Catherine e Nathan Trevallio. Un ricorso in 37 pagine, depositato meno di una settimana fa alla Corte d'Appello dell'Aquila ha raccontato i contorni di una vicenda delicata e controversa. Il ricorso, contro l'ultimo provvedimento del tribunale per i minorenni dell'Aquila, che aveva stabilito il trasferimento dei minori dalla struttura di Vasto, dove si trovavano, e l'allontanamento della madre dai piccoli, parlava, infatti, di "una lettura distorta dei fatti" e di un sistema che avrebbe progressivamente isolato la figura materna.

Al centro dell'impugnazione, presentata dai legali dei coniugi Trevallion-Birmingham, c'era soprattutto lei, la madre, descritta dalla difesa come bersaglio di un "pregiudizio sistematico". Per cui, scrivevano i suoi legali, "ogni azione della donna veniva letta con la certezza della colpevolezza, nella impossibilità oggettiva di difesa".

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Santanchè arriva al ministero, nessuna risposta ai cronisti sulla richiesta di dimissioni - Video
News to go
Caro carburanti, Spagna meta del 'turismo del pieno'
News to go
Epatite A, crescono i ricoveri a Napoli: nuovi casi anche nel Lazio
Giorgia e il ritorno live, a Milano sold out e bagno di folla - Video
Referendum, corteo del No arriva in piazza del Popolo: festa tra fuochi d'artificio e fumogeni - Video
Referendum, dopo vittoria del No cori al sit in a Montecitorio: "Meloni dimissioni" - Video
Per Landini brindisi e 'Bella Ciao' a San Lorenzo a Roma - Video
News to go
Referendum Giustizia, vince il 'No'. Meloni: "Rispettiamo la decisione" - Video
News to go
Quanto vale il terrazzo? In Italia fa salire i prezzi delle case di circa 120euro/mq
Gerusalemme, frammenti di missili iraniani sulla città vecchia vicino alla Spianata delle Moschee - Video
News to go
Epatite A, come si trasmette e prevenzione
Allarme meningite in Uk, Bassetti: "L'epidemia si limiterà facilemente, ma si combatte con il vaccino" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza