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Investito mentre camminava sul marciapiede, 17enne in fin di vita a Padova

Il ragazzo, ricoverato in gravissime condizioni, è stato travolto nella notte da un'auto furori controllo guidata da un 22enne

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18 febbraio 2026 | 14.24
Redazione Adnkronos
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Un 17enne è ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale di Padova dopo che ieri, verso mezzanotte, a Campo San Martino, è stato investito mentre camminava sul marciapiede, da un’auto guidata da un 22enne di San Giorgio delle Pertiche.

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Il minorenne si trovava a piedi con alcuni amici, quando è stato travolto dall’auto senza più controllo che ha finito la sua corsa contro il muro di cinta di una casa. Indagini ancora in corso da parte dei carabinieri di Cittadella per stabilire le esatte cause del grave incidente.

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incidente investimento Padova news cronaca news 17enne investito Veneto news
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