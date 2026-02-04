Ferita la moglie, sarebbe grave. Sconosciute al momento le origini dell'incendio. Tra i feriti anche due soccorritori

Un uomo è morto e la moglie è rimasta ferita un incendio in un appartamento di Massa nel corso della notte.

Versa invece in gravi condizioni la moglie della vittima, ricoverata all'ospedale di Massa in seguito a una intossicazione da fumo.

In ospedale anche due carabinieri intervenuti sul posto per aver ingerito i fumi della combustione. Un terzo carabiniere ha riportato un problema a un arto ed è stato a sua volta trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Massa per accertamenti.

Sconosciute al momento le origini dell'incendio.