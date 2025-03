La tragedia ad Acerra. La piccola era in casa con il padre, aperta inchiesta

Una bimba di appena 9 mesi è morta nella tarda serata di sabato ad Acerra (Napoli) a causa delle gravissime ferite alla testa, al volto e agli arti causate dai morsi del cane pitbull di famiglia.

Secondo quanto si apprende, la piccola era in casa con il padre. La tragedia è avvenuta nella tarda serata di sabato in un appartamento di Acerra. In ospedale sono intervenuti gli agenti del commissariato di polizia di Acerra che hanno avviato le indagini, coordinati dalla Procura di Nola.

Secondo i primi accertamenti, pare che la bimba sia stata aggredita dal cane di famiglia mentre il padre dormiva e la madre era al lavoro. Sul caso sono in corso accertamenti. Incensurati e sotto i 30 anni, i genitori sono sotto choc. Il cane è stato affidato al personale veterinario dell'Asl in attesa degli accertamenti.

La piccola è morta presso la clinica Villa dei Fiori. Poco prima della mezzanotte, è stato il padre a tentare la corsa disperata in ospedale.

Nel frattempo, sono già stati ascoltati entrambi i genitori. Il papà della piccola ha raccontato di essersi addormentato accanto alla bimba e di non essersi accorto di nulla. Quando si è risvegliato, l'avrebbe ritrovata ricoperta di sangue nel letto. Su disposizione della Procura di Nola, la salma resta a disposizione per l'autopsia, mentre è stato disposto il sequestro dell'appartamento in attesa dei rilievi.