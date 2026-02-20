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Napoli, operatore sociosanitario abusa di una minore ricoverata: arrestato

Il provvedimento: "Reiterate violenze sessuali ai danni della vittima, commesse abusando delle sue condizioni di inferiorità fisica e psichica"

Carabinieri - Fotogramma /Ipa
Carabinieri - Fotogramma /Ipa
20 febbraio 2026 | 07.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Avrebbe abusato di una minore ricoverata in una struttura di Pozzuoli, per questo un operatore sociosanitario è stato arrestato dai carabinieri. Su delega della Procura di Napoli - IV Sezione, procuratore aggiunto Raffaello Falcone - i Carabinieri della stazione di Monte di Procida hanno dato esecuzione a un'ordinanza applicativa di misura cautelare in carcere emessa dal Gip presso il Tribunale di Napoli nei confronti dell'operatore sociosanitario gravemente indiziato di violenza sessuale pluriaggravata su minore.

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Il provvedimento scaturisce da un'articolata attività investigativa avviata dopo la denuncia presentata dalla persona offesa, che ha riferito una serie di abusi subiti nel periodo di degenza presso una struttura sanitaria.

In particolare, le verifiche investigative eseguite anche attraverso l'analisi di dispositivi informatici, accesso ai contenuti digitali e assunzione di dichiarazioni testimoniali, hanno consentito di delineare un grave quadro indiziario a carico dell'operatore socio-sanitario destinatario della misura ritenuto responsabile del delitto di reiterate violenze sessuali ai danni della vittima, commesse abusando delle sue condizioni di inferiorità fisica e psichica.

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violenza sessuale violenza sessuale napoli pozzuoli pozzuoli abusi sessuali minore ricoverata napoli pozzuoli
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