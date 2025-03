Roccaraso non è l'unica localita sciistica dell'Abruzzo a 'blindarsi' per il weekend, dopo l'assalto di circa 200 pullman da Napoli e dalla Campania nello scorso fine settimana. Il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di Chieti, convocato questa mattina dal prefetto di Chieti, Gaetano Cupello, ha preso in esame la situazione del comprensorio sciistico "Passo Lanciano-Majelletta" in relazione all'afflusso turistico dei week end, per evitare il verificarsi di situazioni di sovraffollamento analoghe a quelle dell'Alto Sangro.

Hanno partecipato, in remoto, anche i sindaci di Rapino e di Pretoro. Il sindaco del Comune di Pretoro, Diego Valerio Giagiulli, ha assicurato che verrà adottata, nel prossimo fine settimana o in quello successivo, un'ordinanza con cui sarà disposto che i pullman di turisti e frequentatori della montagna, dopo aver fatto scendere i passeggeri, dovranno recarsi a valle in un'apposita area dedicata per evitare il congestionamento del traffico e delle aree di parcheggio.

La linea segue quella adottata da Roccaraso. Il comune ha stabilito "tutti i giorni di sabato e domenica fino al prossimo 2 marzo 2025, il contingentamento del flusso degli autobus da e per il bacino sciistico dell’Alto Sangro (Comuni di Castel di Sangro, Pescocostanzo, Rivisondoli, Rocca Pia, Roccaraso) e, in particolare, di limitarne l’accesso, a targhe alterne, nel numero massimo di n. 100 mezzi al giorno, da regolamentare mediante prenotazione su apposita area dedicata del sito istituzionale del Comune di Roccaraso".