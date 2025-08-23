circle x black
Temperature in calo e qualche pioggia, ecco il meteo del weekend

Massime sui 29-30°C anche al Sud ma dalla settimana prossima si torna a 40 gradi: ecco dove

Spiaggia con nuvole - Adnkronos
23 agosto 2025 | 09.31
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Temperature in calo con massime che non superano i 30 gradi nel penultimo weekend di agosto e acquazzoni improvvisi. Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, conferma il crollo termico anche al Sud, fino a valori localmente sotto la media del periodo.

Nelle prossime ore avremo infatti dei rovesci e dei temporali al Nord-Est e sul Basso Tirreno, in seguito sul Medio Adriatico e sul Sud peninsulare: nuvole bianche, cumuli innocui paffutelli, potranno improvvisamente trasformarsi in cumulonembi scuri con rapidi temporali.

In serata altri acquazzoni si formeranno sul Triveneto, mentre sul resto del Paese prevarrà un tempo più sereno.

Domenica il meteo sarà più soleggiato anche se non mancheranno, specie al Nord, locali scrosci d’acqua, di stampo più primaverile che estivo: tra Piemonte e Liguria avremo anche un aumento diffuso delle nuvole, mentre al Centro-Sud il sole accompagnerà la giornata con un leggero aumento delle temperature. Vivremo dunque un weekend che ricorderà più Maggio che Agosto.

La nuova settimana rimetterà a posto il calendario: si prevedono valori di nuovo estivi, senza eccessi al Nord ma con anomalie straordinarie al Sud: in altre parole, torneremo intorno ai 31-32°C al Centro-Nord, mentre al meridione il termometro potrebbe sorprenderci con 37-38°C.

L’estate dunque non è finita, per la gioia di milioni di italiani che ancora devono iniziare le proprie vacanze.

NEL DETTAGLIO

Sabato 23. Al Nord: più instabile al Nord Est. Al Centro: variabile con qualche rovescio specie sulle adriatiche. Al Sud: rovesci e temporali specie sul settore adriatico e montuoso.

Domenica 24. Al Nord: nubi al Nord-Ovest e qualche rovescio sparso. Al Centro: nubi irregolari, rovesci sui monti. Al Sud: spesso soleggiato.

Lunedì 25. Al Nord: bel tempo salvo velature. Al Centro: bel tempo salvo velature. Al Sud: bel tempo.

TENDENZA: nuova settimana con più sole almeno fino a mercoledì, poi probabile peggioramento al Nord.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
meteo previsioni meteo caldo afa weekend
