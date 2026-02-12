LIVE
In mattinata focus sul SuperG, con quattro azzurre impegnate. Nel pomeriggio tocca di nuovo alla campionessa olimpica
Sesto giorno di gare alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Oggi, giovedì 12 febbraio, gli azzurri tornano a giocarsi le medaglie. Occhi puntati sul SuperG femminile, con quattro azzurre impegnate: Sofia Goggia, Federica Brignone, Laura Pirovano ed Elena Curtoni. Nel pomeriggio tornerà poi in gara Francesca Lollobrigida, nello speed skating (5000 metri femminili). Ecco tutte le gare di oggi, gli italiani impegnati e dove vederli in tv e streaming.
Ecco gli italiani in gara oggi alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026:
9.05 curling – Torneo femminile fase a gironi: Italia-Svizzera, Corea del Sud-USA, Svezia-Giappone, Canada-Danimarca
9.30 skeleton – Gara maschile, prima manche (Amedeo Bagnis, Mattia Gaspari)
10 snowboard – Snowboardcross maschile, seeding manche 1 (Filippo Ferrari, Lorenzo Sommariva, Omar Visintin)
10 sci freestyle – Moguls maschile, qualificazione 2
10.55 snowboard – Snowboardcross maschile, seeding manche 2 (Filippo Ferrari, Lorenzo Sommariva, Omar Visintin)
11.08 skeleton – Gara maschile, seconda manche (Amedeo Bagnis, Mattia Gaspari)
11.30 sci alpino – SuperG femminile (Federica Brignone, Sofia Goggia, Elena Curtoni, Laura Pirovano)
12.10 hockey ghiaccio – Torneo maschile, fase a gironi: Svizzera-Francia
12.15 sci freestyle – Moguls maschile, finale 1
12.50 bob – Bob a 2 maschile, prove cronometrate 1-2 (Italia)
12.55 sci freestyle – Moguls maschile, finale 2
13.00 sci di fondo – 10 km in tecnica libera individuale femminile (Caterina Ganz, Maria Gismondi, Martina Di Centa, Anna Comarella)
13.45 snowboard – Snowboardcross maschile, ottavi di finale
14.05 curling – Torneo maschile, fase a gironi: Norvegia-Germania, Svizzera-USA, Gran Bretagna-Svezia
14.30 hockey ghiaccio – Torneo femminile, fase a gironi: Finlandia-Canada
14.39 snowboard – Snowboardcross maschile, semifinali
14.56 snowboard – Snowboardcross maschile, finale per il bronzo
15.01 snowboard – Snowboardcross maschile, finale per l’oro
15.30 bob – Monobob femminile, prove cronometrate 1-2 (Giada Andreutti, Simona De Silvestro)
16.30 speed skating – 5000 metri femminili (Francesca Lollobrigida)
16.40 hockey ghiaccio – Torneo maschile, fase a gironi: Cechia-Canada
17.00 salto con gli sci – Trampolino grande femminile, prova 1 (Martina Ambrosi, Jessica Malsiner, Annika Sieff, Martina Zanitzer)
18.30 slittino – Staffetta a squadre (Italia)
19.05 curling – Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Corea del Sud, Cina-Gran Bretagna, Danimarca-Giappone, Svezia-USA
19.30 snowboard – Halfpipe femminile, finale (prima manche)
19.59 snowboard – Halfpipe femminile, finale (seconda manche)
20.00 salto con gli sci – Trampolino grande maschile, prova 1 (Giovanni Bresadola, Francesco Cecon, Alex Insam)
20.15 short track – 500 metri femminili, quarti di finale (Arianna Fontana, Chiara Betti)
20.28 snowboard – Halfpipe femminile, finale (terza manche)
20.28 short track – 1000 metri maschili, quarti di finale (Luca Spechenhauser, Pietro Sighel, Thomas Nadalini)
21 short track – 500 metri femminili, semifinali
21.07 short track – 1000 metri maschili, semifinali
21.10 hockey ghiaccio – Torneo maschile, fase a gironi: Lettonia-USA
21.10 hockey ghiaccio – Torneo maschile, fase a gironi: Germania-Danimarca
21.31 short track – 500 metri femminili, Finale B
21.36 short track – 500 metri femminili, Finale A
21.43 short track – 1000 metri maschili, Finale B
21.48 short track – 1000 metri maschili, Finale A
Dove vedere le gare di oggi a Milano Cortina 2026? I Giochi sono trasmessi in diretta tv e in chiaro sui canali Rai, in streaming su Rai Play e in abbonamento su Eurosport, ma anche su Hbo Max, Discovery+, Dazn, Timvision e Prime Video Channels.