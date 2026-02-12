Sesto giorno di gare alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Oggi, giovedì 12 febbraio, gli azzurri tornano a giocarsi le medaglie. Occhi puntati sul SuperG femminile, con quattro azzurre impegnate: Sofia Goggia, Federica Brignone, Laura Pirovano ed Elena Curtoni. Nel pomeriggio tornerà poi in gara Francesca Lollobrigida, nello speed skating (5000 metri femminili). Ecco tutte le gare di oggi, gli italiani impegnati e dove vederli in tv e streaming.

Dove vedere le gare di oggi a Milano Cortina 2026? I Giochi sono trasmessi in diretta tv e in chiaro sui canali Rai, in streaming su Rai Play e in abbonamento su Eurosport, ma anche su Hbo Max, Discovery+, Dazn, Timvision e Prime Video Channels.