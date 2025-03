È arrivata in tribunale, a bordo di un cellulare della polizia penitenziaria, Nazia Shaheen, la madre di Saman Abbas condannata all’ergastolo in primo grado insieme al marito Shabbar ed estradata in Italia ad agosto scorso. Prende il via oggi, in Corte d’Assise d’appello di Bologna, il secondo grado del processo per l’omicidio della 18enne pakistana avvenuto la notte tra il 30 aprile e il primo maggio 2021 a Novellara. I genitori sono ritenuti i mandanti del delitto. (Dall’inviata Silvia Mancinelli)