Un ragazzo di 16 anni è stato accoltellato a Roma. L'aggressione con un'arma da taglio in piazza Flavio Biondo nel quartiere Monteverde sarebbe avvenuta nel corso di una rapina, intorno alle 20.30 di ieri, domenica 2 febbraio.

Il giovane era stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Camillo ed è stato operato alla milza. Ora le condizioni sono stabili: il giovane non è in terapia intensiva, ma, a quanto si apprende da fonti ospedaliere, è ricoverato in reparto.