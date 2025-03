E’ morto il rapinatore colpito ieri sera alla testa da un proiettile sparato da una guardia giurata in via Cassia, zona nord della Capitale. L'uomo, un romeno di 24 anni, era stato portato in ospedale in gravissime condizioni.

La guardia giurata avrebbe sparato dieci colpi di pistola in direzione del ladro e di alcuni complici riusciti a fuggire. Il vigilante è indagato e ora, dopo la morte del rapinatore, il reato ipotizzato a suo carico si aggrava in omicidio. Sul caso indagano i carabinieri.

Coordinati dalla procura di Roma, i militari hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza poco distanti e hanno avviato tutti gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Cosa è successo

Tutto è accaduto ieri poco dopo le 19 sulla via Cassia, a Roma. La guardia giurata stava rientrando a casa quando ha sentito dei rumori provenire dall'appartamento vicino, sorprendendo i ladri in azione. Dalle prime informazioni sembra che lo scontro sia terminato nel cortile condominiale, dove è stato trovato il ferito. I suoi complici sono riusciti a fuggire.

La testimonianza di chi lavora con il vigilante

"Quando ieri sera abbiamo saputo la notizia siamo rimasti scioccati" dice all'Adnkronos il security manager della Ferrari group, la società specializzata nelle spedizioni a livello globale di gioielleria e beni di lusso in cui lavora Antonio Micarelli. Antonio, che rientrava proprio dal servizio quando è avvenuto il fatto, è una persona di fiducia, lavora con noi da molti anni. Mai è capitata una cosa del genere, mai ha avuto problemi. Confido nel lavoro degli inquirenti".