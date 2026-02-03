Omicidio a Sarno, in provincia di Salerno, dove un salumiere è stato accoltellato a morte nel suo negozio. È accaduto poco dopo la mezzanotte. Secondo una prima ricostruzione, un 33enne con diversi precedenti si sarebbe introdotto nella salumeria e, dopo una violenta colluttazione, avrebbe sferrato diversi fendenti al commerciante 61enne, uccidendolo. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di polizia di Sarno, che hanno arrestato il 33enne. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Nocera Inferiore.

"E' una tragedia, la città che si è svegliata con un omicidio di un uomo perbene", le prime parole all'Adnkronos del sindaco di Sarno (Salerno), Francesco Squillante. "La vittima, Gaetano Russo, era una persona stimata, umile, un padre di famiglia, aveva una panetteria aperta 24 ore al giorno, era sempre vestito di bianco, dal lunedì alla domenica, non esisteva vacanza per lui. Vedersi bussare e veder entrare questa persona in stato di alterazione è un qualcosa che lascia senza parole", dice il sindaco.

"Stanotte sono stato sul posto, assieme agli inquirenti. Esprimo fiducia nelle forze dell'ordine e nella magistratura, che metteranno questa persona di fronte alla responsabilità di quello che ha fatto, serve certezza della pena". A proposito di un problema sicurezza, il sindaco di Sarno esplicita: "Qui la sicurezza non c'entra, possiamo mai mettere un poliziotto per ogni punto civico?", si chiede, "a quanto pare questa persona che ha ucciso viveva in zona, era conosciuto, credo abbiano inciso il suo stato confusionale e le sue problematiche. Sto verificando se questa condizione fosse accertata anche dagli assistenti sociali", conclude il sindaco.