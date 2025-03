Solo 35 pullman potranno raggiungere Ovindoli nel fine settimana e 63 sono ammessi a Roccaraso. Sono le ordinanze dei rispettivi sindaci in vista di una nuova possibile 'invasione' di turisti da Napoli e dalla Campania in Abruzzo, capitanata dalla tiktoker Rita De Crescenzo. Se Roccaraso risente ancora dell'effetto delle vacanze della seguitissima influencer napoletana, Ovindoli potrebbe diventare invece la sua prossima meta e inizia a prepararsi di conseguenza.

Il weekend a Roccaraso

Sono 63 i pullman turistici ammessi a raggiungere Roccaraso (Aq) per questo fine settimana: 13 arriveranno domani, sabato 8 febbraio, e 50 domenica. "Diversi altri sono stati esclusi, perché non rispettavano l'ordinanza delle targhe alterne emessa lo scorso 2 febbraio, quella che limita gli arrivi dei pullman", dice all'Adnkronos il sindaco Francesco Di Donato.

"Il comprensorio sciistico dell’Alto Sangro - rimarca il primo cittadino - sta registrando, in questa stagione invernale, un notevole, quotidiano afflusso turistico, che, in particolare, nei fine settimana si somma alla presenza di visitatori giornalieri, che raggiungono le nostre località turistiche in autobus la mattina, per ripartire nel pomeriggio. Il fenomeno è favorito dalla vicinanza dell’hinterland campano, distante poco più di 100 km da noi, oltre che da una campagna pubblicitaria spinta sui social media (Facebook, Tiktok e simili). Dopo quanto accaduto nel weekend del 18 e 19 gennaio 2025, la presenza sul territorio di oltre 200 autobus con circa 10.000 turisti, con il blocco della viabilità sulla statale 17, in particolare sul territorio comunale di Roccaraso e, in generale, sull’intero comprensorio sciistico dell’Alto Sangro, interessando anche i comuni di Castel di Sangro, Rivisondoli, Pescocostanzo e Roccapia, abbiamo necessariamente dovuto mettere un freno, ma tutti sono i benvenuti".

La decisione 'preventiva' a Ovindoli

Dopo l''invasione' di Roccaraso da parte dei TikToker partenopei, capitanati da Rita De Crescenzo, il prossimo weekend potrebbe essere la volta di Ovindoli. È la stessa De Crescenzo ad averlo annunciato sui social: "A Roccaraso non ci vado più. Stoppiamo. Voglio andare a vedere un'altra località che mi è stata suggerita. Ovindoli". La località sciistica abruzzese si prepara e l'amministrazione comunale ha già deciso di contingentare per precauzione il numero dei bus che potrà accedere alla stazione sciistica abruzzese. Nonostante i video di invito ad andare a sciare in massa nel suo comune, il sindaco Angelo Ciminelli è fiducioso: "Secondo me questo è un fenomeno più mediatico che altro. Comunque - dice all'Adnkronos - noi siamo pronti ad accogliere i nostri turisti nel migliore dei modi".

Il primo cittadino di Ovindoli, località distante circa 200 chilometri da Napoli, ribadisce: "Siamo più lontani rispetto a Roccaraso, ed è già difficile arrivare con tanti pullman. Nel caso, comunque, ho già emesso un'ordinanza che limita a 35 bus il numero d'accesso massimo. Alla fine, sono quasi 1.700 o 1.800 persone, un'utenza che riusciamo a gestire bene, oltre alle altre 4-5mila persone che già solitamente accogliamo". Un'ordinanza che Ciminelli aveva "già in mente, perché lo scorso weekend abbiamo avuto la percezione di un afflusso importante a Ovindoli". "Alcune stazioni sciistiche della zona - spiega il sindaco - non sono state interessate da troppe nevicate e, per questo, molti sciatori sono venuti da noi l'ultimo fine settimana".

Persiste tuttavia qualche timore per la 'chiamata' dei turisti via social: "Il clima è di preparata attesa, ma come un normale weekend. Non le nascondo però che, sentendo alcune dichiarazioni alla tv anziché via video o social, è chiaro che uno poi si organizza, ma i TikToker non sono l'unico motivo. Noi gestiamo quotidianamente l'afflusso dei bus, adesso nel parcheggio ce ne sono 8. Siamo pronti e preparati, non è un problema". Qualche riverbero in positivo o in negativo sul numero di presenze nelle strutture alberghiere? "Fortunatamente gli hotel sono tutti pieni già da un po'", conclude.