Roccaraso in tilt per l'assalto degli sciatori nell'ultimo weekend, con centinaia di pullman da Napoli e dalla Campania. Il sindaco corre ai ripari. "In circa ventimila a sciare sulle piste, altri 15mila in paese a passeggiare: questi sono numeri che registriamo, normalmente, ogni weekend di gennaio e febbraio e poi abbiamo centinaia di pullman non autorizzati che arrivano", dice all'Adnkronos il primo cittadino Francesco Di Donato. "Ieri, soprattutto dalla Campania, sono giunti 260 autobus che hanno portato altre 10-12mila persone: un vero e proprio assalto e la situazione è divenuta ingestibile. Ho chiesto un importante intervento da parte delle autorità preposte, un massiccio spiegamento di forze dell'ordine. E domani pomeriggio, in Prefettura a L'Aquila, si riunirà il Comitato per l'Ordine e la sicurezza per capire come intervenire e fronteggiare la questione

Il centro montano abruzzese, che conta meno di 1.500 residenti, nelle ultime settimane è diventato la meta di un gran numero di visitatori del fine settimana, che arrivano di mattina in bus e ripartono di pomeriggio. "Succede - spiega ancora il sindaco - che agenzie campane spingano per viaggi mordi e fuggi a Roccaraso, con l'aiuto di influencer, e si creano caos indicibili perché tocchiamo numeri ingestibili".

Il sindaco non fa nomi, ma sui social rimbalza quello di Rita De Crescenzo, star di TikTok da milioni di visualizzazioni, capace di spostare le folle. Anche sulla neve, evidentemente. Il sindaco, per il futuro, vuole evitare altri esodi. "Con apposita ordinanza ho vietato, da tempo, ai pullman di arrivare in paese, tranne per questioni d'emergenza, e allora i visitatori, a frotte, vengono scaricati sulla statale 17, dove si creano code e caos inenarrabili, con blocchi, lunghissime attese, rischi per la viabilità e per le persone. E' una problematica seria che va gestita in maniera straordinaria. Occorre limitare l'arrivo e il transito di questi pullman, altrimenti potrebbero verificarsi problemi di ordine pubblico e igienico-sanitari. E' da tempo che chiedo interventi straordinari e ora mi auguro che si arrivi a una qualche decisione"