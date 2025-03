All'asta acquerello di Egon Schiele saccheggiato dai nazisti

Un acquerello del pittore austriaco Egon Schiele (1890-1918), "Ragazzo in abito da marinaio", sarà messo in vendita il 5 marzo a Londra da Christie's dopo che la casa d'aste ha raggiunto un accordo tra l'affidatario dell'opera e gli eredi di un cabarettista viennese che possedeva l'opera prima di essere ucciso in un campo di concentramento nazista.

Il ritratto del 1914, con una stima di 1,3 milioni di dollari, è una delle circa 80 opere dell'artista espressionista che erano possedute dal cabarettista Fritz Grünbaum. Critico dichiarato del nazismo, Grünbaum fu arrestato dalla Gestapo nel 1938 e imprigionato in due campi di concentramento, tra cui Dachau, dove morì nel 1941. Un portavoce di Christie's ha dichiarato che il ricavato della vendita sarà condiviso con gli eredi del collezionista d'arte ucciso nel lager nazista.

Dopo decenni di investigazioni per rintracciare e recuperare la sua collezione, i suoi eredi, Timothy Reif e David Fraenkel, hanno recuperato o raggiunto un accordo su diverse opere su carta di Schiele negli ultimi anni. Christie's ha già messo all'asta 12 delle opere recuperate. Gli eredi, con il sostegno degli investigatori dell'ufficio del procuratore distrettuale di New York, hanno affermato che la moglie di Grünbaum, Elisabeth, fu costretta a consegnare la collezione d'arte agli ufficiali nazisti. Elisabeth fu deportata in un campo di concentramento nel 1942 e uccisa.

Secondo Dirk Boll, direttore generale di Christie's in Germania, il mittente di "Ragazzo in abito da marinaio" è una donna tedesca che aveva acquistato l'acquerello da Sotheby's nel 1992. Michelle McMullan, che gestisce la vendita di Christie's del prossimo 5 marzo, in cui sarà offerto Schiele, lo ha descritto come "uno dei migliori acquerelli che abbia mai trattato" e ha detto che mostra l'artista - la cui arte era considerata "degenerata" dai nazisti - "all'apice dei suoi poteri. Gli elementi incompiuti, come la mano sinistra mancante, evocano movimento e spontaneità.

Secondo Boll, il mittente, informato della provenienza di Grünbaum, ha chiesto a Christie's di aiutarlo a mediare un accordo con gli eredi di Grünbaum. Ha detto che intende donare il ricavato della vendita a un asilo di Monaco di Baviera. Secondo Christie's, la vendita servirà anche a raccogliere fondi per la Fondazione Grünbaum Fischer degli eredi per gli artisti dello spettacolo.

"Questo è un altro momento per celebrare la memoria di un membro della nostra famiglia, che è stato un artista coraggioso, un collezionista d'arte e un oppositore del nazismo", ha dichiarato l'erede Timothy Reif in un comunicato.

La vicenda della collezione di Fritz Grünbaum è anche un complesso intrigo legale. L'Art Institute di Chicago, che possiede un acquerello di Schiele un tempo di proprietà di Grünbaum, ha citato prove che, a suo dire, contestano il fatto che la collezione del cabarettista viennese sia mai stata presa dai nazisti e si è rivolto al tribunale per combattere il sequestro dell'opera, intitolata "Prigioniero di guerra russo", da parte degli investigatori. L'istituto sostiene che l'opera non è stata saccheggiata, ma è rimasta nella famiglia di Grünbaum fino a quando è stata venduta al mercante d'arte Eberhard Kornfeld dalla cognata di Grünbaum, Mathilde Lukacs, nel 1956.

Un giudice della Corte Suprema di New York, che ha tenuto diversi giorni di udienze sulla controversia lo scorso autunno, dovrebbe emettere una sentenza sul caso nelle prossime settimane. "La collezione d'arte di Fritz Grünbaum è stata confiscata dai nazisti nell'Austria post-Anschluss", ha dichiarato in un comunicato Richard Aronowitz, responsabile della restituzione presso la casa d'aste Christie's.

Nel 2018, la Corte Suprema di New York ha stabilito che Grünbaum non ha mai venduto o ceduto volontariamente alcuna opera prima della sua morte e che gli eredi erano i legittimi proprietari di due disegni di Schiele nella collezione del mercante d'arte Richard Nagy. Nel 2019 la sentenza è stata confermata da una Corte d'appello di New York. Gli investigatori di Manhattan hanno citato queste sentenze per il sequestro di diverse opere di Schiele in musei statunitensi e collezioni private. Nel 2023 e nel 2024, ad esempio, cinque musei hanno restituito le opere agli eredi, tra cui il Museum of Modern Art e il Carnegie Museum of Art di New York. Ma in altre due cause civili - una delle quali riguardava direttamente il "Prigioniero di guerra russo" dell'Art Institute di Chicago - i tribunali federali hanno stabilito, per motivi procedurali, che gli eredi Grünbaum si sono fatti avanti troppo tardi per rivendicare le opere. Uno dei giudici federali ha inoltre definito credibile la dichiarazione di Kornfeld di aver acquistato le opere da Lukacs. Separatamente, anche due musei di Vienna - l'Albertina e il Leopold Museum - stanno combattendo con le rivendicazioni degli eredi per le opere di Schiele presenti nelle loro collezioni, sostenendo che l'immunità sovrana dell'Austria li protegge dalle azioni legali degli Stati Uniti.