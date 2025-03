Cultura, Morgagni (Bper), 'Questa mostra è un tassello prezioso dell’impegno di Bper per la promozione di arte e cultura'

Morgagni: “Bper promuove la cultura come momento di incontro con le collettività, momento di riflessione per le comunità in cui viviamo e di restituzione di quei valori, come l'inclusione, che fanno parte della nostra identità” queste le parole di Serena Morgagni, responsabile della Direzione Communication BPER Banca all'inaugurazione della mostra “Picasso lo straniero” organizzata da Fondazione Roma con Marsilio Arte e realizzata grazie al supporto dello sponsor BPER Banca, presso Palazzo Cipolla a Roma.