Il mistico Meister Eckhart rivive alla Biennale di Venezia

Da mercoledì 5 marzo a domenica 9 marzo e in replica da martedì 11 marzo a sabato 15 marzo (ore 21.30), la Biennale di Venezia presenta il Progetto Speciale dell'Archivio Storico "Expositio Sancti Evangelii secundum Iohannem" (Commento al Vangelo di Giovanni) di Johannes Eckhart (1260 - 1328 circa), il frate domenicano tedesco noto come Meister Eckhart, uno dei importanti teologi, filosofi e mistici del Medioevo.

Il progetto porta in scena il "Commento al Vangelo di Giovanni" al Portego delle colonne della Scuola Grande di San Marco, l'atrio del monumentale complesso cinquecentesco oggi noto come Ospedale Civile Santi Giovanni e Paolo, con gli attori Federica Fracassi, Leda Kreider, Dario Aita insieme al Coro della Cappella Marciana sotto la guida del Maestro Marco Gemmani. Drammaturgia e regia sono a cura di Antonello Pocetti e l'ideazione scenica di Antonino Viola, che per la Biennale avevano già firmato a gennaio il Prometeo di Nono, mentre le immagini video sono progettate da Andrew Quinn e la proiezione del suono affidata a Thierry Coduys.

Le prime cinque serate del "Commento al Vangelo di Giovanni" saranno introdotte ogni volta da una diversa personalità del mondo culturale, filosofico, religioso: dal teologo, scrittore e poeta cardinale José Tolentino de Mendonça, prefetto del Dicastero della cultura e dell'educazione della Santa Sede (5 marzo) al filosofo Peter Sloterdjik, fra gli autori che maggiormente hanno contribuito alla storia delle idee del secondo novecento (6 marzo), cui segue la storica dell'arte e curatrice Cristiana Collu, direttrice della Fondazione Querini Stampalia (7 marzo), quindi la studiosa della cultura classica Monica Centanni, docente di Lingua e letteratura greca all'Università Iuav di Venezia (8 marzo), fino al patriarca di Venezia, monsignor Francesco Moraglia, membro del Dicastero per la cultura e l'educazione della Santa Sede, nonché gran cancelliere della Facoltà di teologia del Triveneto (9 marzo).

Afferma Pietrangelo Buttafuoco, presidente della Biennale di Venezia: "La parola fa il mondo, nella parola l'umanità si rivela, con la parola il destino di tutti si restituisce all'Eterno. Il progetto speciale che la Biennale di Venezia dedica all'Expositio Sancti Evangelii secundum Iohannem' di Mastro Eckhart pone attenzione al verbo, che di tutto è origine, per farne ascolto. La parola è ciò che vi è di più certo nell’impasto umano e il dare senso al mondo – nella storia lunga e nascosta della vita – è l'esercizio tutto di vertigine che Eckhart forgia in una direzione che oggi sperimenta un fatto d'arte: un risuonare del verbo nella carne, nella voce e nell'azione scenica".

"Expositio Sancti Evangelii secundum Iohannem" è la realizzazione scenica del commento al 'quarto vangelo', opera del magister sacrae theologiae Johannes Eckhart, il cui pensiero rappresenta uno dei momenti più alti del misticismo occidentale, destinato a riverberarsi fino a noi dopo un lungo oblio.

"Maestro di vita e non solo di dottrina" come lo chiamerà il filosofo Martin Heidegger, Meister Eckhart sceglie di commentare il più personale dei quattro vangeli, quello scritto da Giovanni, "il discepolo che Gesù amava". Destinato ad essere il più influente dei vangeli, rispetto ai cosiddetti sinottici di Matteo, Marco, Luca, il vangelo di Giovanni è l'unico a mettere in luce complessità ed enigmaticità del pensiero di Gesù. La cui forza è nella parola, a partire dall'incipit - In principio era il Verbo – cui Meister Eckhart dedica gran parte del suo Commento e destinato a infinite interpretazioni. Il Vangelo di Giovanni, nella lettura di Meister Eckhart è "il vangelo del Logos", di "Dio come pensiero puro", come ha spiegato il teologo Marco Vannini.

È nel luogo per eccellenza destinato alla 'cura', in cui da secoli charitas e cultura si parlano attraverso il servizio delle due più importanti istituzioni 'laiche' medievali veneziane, la Scuola Grande di San Marco e l'Ospedale di San Lazzaro dei Mendicanti, oggi denominato Civile, che si svolgeranno i dieci appuntamenti illuminati dalle scritture del teologo e mistico tedesco Meister Eckhart, "Expositio Sancti Evangelii secundum Iohannem".

Pensato in dialogo con il particolarissimo spazio architettonico e artistico, la struttura scenica ideata da Antonino Viola abbraccia l'atrio in tutta la sua ampiezza con una architettura lignea rettangolare leggermente sopraelevata che allude alla schola cantorum medievale per raccogliere insieme la comunità del pubblico, degli attori e del coro. Tutt'attorno alle pareti corre invece una leggera armatura metallica per le proiezioni video concepite dall'artista e computer graphic Andrew Quinn. Curato dal regista e drammaturgo Antonello Pocetti, Expositio Sancti Evangelii secundum Iohannem affronta in cinque serate cinque dei temi sviluppati dal magister domenicano in quella che è considerata la sua massima opera in lingua latina.

Il percorso attraverso il Commento ha inizio con il Logos, ossia la ricerca di una verità illuminata, mercoledì 5 marzo; poi sarà la volta dell'Essere, inteso come uno e molteplice (Padre, Figlio, Spirito Santo), abbracciando anche la figura delineata da Eckhart dell'uomo giusto, giovedì 6 marzo; venerdì 7 marzo al cuore della discussione sarà l'Amore, forza generatrice di vita, verità e bene; il dualismo bene/male dominerà la serata di sabato 8 marzo, per finire, domenica 9 marzo con la dialettica anima/corpo.

Introdotta da personalità diverse, invitate a riflettere sul tema di ognuna delle cinque serate, il lavoro scenico troverà poi espressione viva nei brani del Commento recitati - parte nel latino originale e parte in italiano da importanti autori-interpreti della nostra scena teatrale e cinematografica: Federica Fracassi, appena vincitrice di cinque premi Ubu per il teatro, Leda Kreider, diretta dai più bei nomi della regia italiana ed europea, Dario Aita, reduce dal film "Parthenope" di Paolo Sorrentino. Intrecciate a quelle degli attori, con il fondamentale apporto della proiezione del suono di Thierry Coduys, le voci del Coro della Cappella Marciana impegnate nel canto gregoriano sui testi liturgici del vangelo giovanneo, sotto la direzione del maestro Marco Gemmani. Al centro la parola – sacra, mistica, critica – tutt'attorno il pubblico, avvolto dalle voci degli attori e dei cantori marciani. Il progetto "Expositio Sancti Evangeli secundum Iohannem" di Meister Eckhart si propone come un'opera immersiva che riplasma lo spazio unico dell'Ospedale Civile Santi. Giovanni e Paolo.

La partecipazione di Peter Sloterdijk, uno dei più influenti filosofi contemporanei, noto per la sua analisi della modernità e per la sua critica delle strutture del pensiero occidentale, è frutto della collaborazione tra la Biennale di Venezia e il Berggruen Institute Europe, che promuove il dialogo tra intellettuali, filosofi e leader di tutto il mondo, favorendo un confronto tra Oriente e Occidente sulle grandi questioni del XXI secolo. Oltre a presentare la serata del 6 marzo del Commento al Vangelo secondo Giovanni che ha al centro l'Essere, il giorno successivo, 7 marzo, Peter Sloterdjik terrà una lectio magistralis intitolata "L'ostetrica dell'intelletto: Meister Eckhart e l'uomo divino". La lectio magistralis si svolgerà alle ore 17.30 presso la Casa dei Tre Oci.

Dichiara Lorenzo Marsili, direttore Berggruen Institute Europe: "L'Expositio Sancti Evangelii secundum Iohannem di Meister Eckhart rappresenta un momento di straordinaria convergenza tra pensiero filosofico, tradizione mistica e ricerca contemporanea sull’umano. Siamo entusiasti di collaborare con la Biennale di Venezia per questo progetto, arricchito dalla partecipazione di Peter Sloterdijk, la cui riflessione filosofica offre una prospettiva unica sulla relazione tra parola, pensiero e trascendenza".