Portualità, Di Blasio (AdSp): “Porto di Venezia centrale per economia italiana”

“Oggi siamo a Roma perché la comunità portuale ha fortemente voluto dimostrare come il porto di Venezia sia un porto centrale per l'economia e per la portualità italiana. In particolare oggi raccontiamo i progetti che ora sono sull'agenda di governo a Roma, sia per quanto riguarda il ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sia per quanto riguarda il ministero delle Infrastrutture”. Così Fulvio Lino Di Blasio, presidente Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Settentrionale, Porti di Venezia e Chioggia, all’evento ‘Sblocchiamo il futuro’ organizzato da L’AdSP veneta e la Venezia Port Community con l’obiettivo di approfondire e condividere i progetti e gli investimenti che mirano a rafforzare le prospettive di sviluppo sostenibile per gli scali lagunari, ragionando anche sulle modalità più efficaci, sostenibili e tempestive per superare gli ostacoli all’orizzonte, in quanto la portualità è una grande risorsa per il Veneto, per il Nord Est e per l’Italia.