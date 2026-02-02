Poste, riprendono a febbraio webinar Educazione finanziaria

Riprendono a febbraio i webinar di Educazione Finanziaria organizzati da Poste Italiane: sono previsti 12 webinar in calendario. Si comincia martedì 3 con un doppio appuntamento sul tema “I conti di casa”: il primo alle ore 10:00, mentre il secondo alle ore 16:00 (con sottotitoli e interprete LIS). Si prosegue giovedì 5 febbraio, sempre in un doppio incontro online sul tema “La gestione del credito”: alle ore 10:00 e poi alle ore 16:00 (con sottotitoli e interprete Lis). Nella settimana successiva, sono previsti altri due appuntamenti martedì 10 e giovedì 12. I webinar di martedì sono entrambi sul tema “La protezione”: il primo alle ore 10:00 e il secondo alle ore 16:00 (con sottotitoli e interprete Lis), mentre quelli di giovedì trattano il tema “Il risparmio e gli investimenti”: il primo alle ore 10:00 (con sottotitoli e interprete Lis) e poi alle ore 16:00. Nella terza settimana di febbraio si svolgono i doppi appuntamenti di martedì 17 sul tema “Il passaggio generazionale” (alle ore 10:00 con sottotitoli e interprete Lis e poi alle ore 16:00) e di giovedì 19 sul tema “Il corso della vita” (il primo alle ore 10:00, con sottotitoli e interprete Lis, il secondo alle ore 16:00).

Gli incontri, promossi da Poste Italiane, hanno l’obiettivo di divulgare e diffondere una cultura finanziaria, assicurativa e previdenziale aiutando giovani e adulti a compiere scelte consapevoli e adatte agli obiettivi personali e familiari. Per partecipare gratuitamente basta collegarsi su https://www.posteitaliane.it/educazione-finanziaria/eventi, scegliere la tematica di interesse e registrarsi. All’interno del sito sono disponibili, inoltre, molteplici contenuti multimediali fruibili da tutti, come ad esempio, la sezione “Videopillole” con tre collane (base, intermedia ed evoluta) utili per orientarsi tra le possibili soluzioni finanziarie, assicurative e previdenziali e per il raggiungimento dei propri obiettivi di vita personali e familiari.

L’iniziativa si muove nel segno della tradizionale attenzione di Poste Italiane alle esigenze dei cittadini e in coerenza con la sua storica vocazione di azienda socialmente responsabile che aderisce ai principi internazionali Esg, promossi dall’Organizzazione delle Nazioni Unite.