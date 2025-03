Enada Primavera 2025: il cuore del gaming torna a Rimini

Tutto pronto per il ritorno di Enada Primavera, la manifestazione di Italian Exhibition Group (IEG) dedicata all’industria del gaming e dell’amusement, promossa da SAPAR. Dal 17 al 19 febbraio, la Fiera di Rimini ospiterà operatori, aziende e professionisti del settore per un evento che rappresenta un punto di riferimento per l’Europa meridionale e l’area mediterranea. Come di consueto, in contemporanea si terrà anche la 7ª edizione di RAS – Rimini Amusement Show, interamente dedicata all’intrattenimento senza vincite in denaro.

Lunedì 17 febbraio, alle 11:30, la Vision Arena (Padiglione D3) darà il via ufficiale alla fiera con un evento inaugurale moderato dal direttore responsabile di AGIMEG, Fabio Felici. Tra i presenti, figure di spicco del settore come Jason Frost (presidente EUROMAT), Domenico Distante (presidente SAPAR), Elisabetta Poso (direttrice Ufficio Apparecchi ADM) e rappresentanti istituzionali. Seguirà alle 12:00 la consegna dei “Lorenzo Cagnoni Awards” e i riconoscimenti dell’Innovation District, che premieranno le migliori innovazioni e startup in grado di portare valore al comparto gaming e amusement.

Nel pomeriggio, alle 14:00, il convegno organizzato da SAPAR analizzerà lo stato del gioco pubblico in Italia e i dati di mercato, con la partecipazione di rappresentanti di istituzioni, associazioni e aziende del settore. Un momento di confronto fondamentale per comprendere le sfide e le opportunità del mercato.

Enada Primavera 2025 sarà, ancora una volta, un’occasione strategica per il networking tra operatori italiani e internazionali, con il doppio di aziende estere rispetto alla passata edizione, provenienti da Cina, Cipro, Israele, Malta, Germania, Regno Unito, Spagna e Taiwan. La fiera offrirà spazio ai principali player della produzione di apparecchi di gioco, software per l’online gaming, sistemi di pagamento e soluzioni di sicurezza.

Tra gli eventi da non perdere, torna la 4ª edizione del torneo JJP Pinball Fest Enada by Luxury Games, in collaborazione con IFPA Italia, oltre a un ricco calendario di incontri e approfondimenti su regolamentazioni, nuove tecnologie e sviluppo digitale. Novità di quest’anno, la sinergia con Beer&Food Attraction, il salone dedicato all’industria della ristorazione fuori casa, che si svolgerà nelle prime due giornate della fiera. Grazie a un biglietto integrativo di soli 2€, gli operatori potranno accedere anche a quest’altro importante evento, ampliando le opportunità di business e interscambio commerciale.

Tre giorni di innovazione, formazione e networking attendono i protagonisti del gaming e dell’amusement a Rimini: Enada Primavera si conferma ancora una volta la fiera di riferimento del settore.