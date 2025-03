L’Inter cade con la Juve, ma resta favorita per lo scudetto. Napoli in lieve flessione nelle quote

La Serie A continua a sorprendere con il suo continuo alternarsi di risultati inaspettati, che mantengono vivo l'interesse per il campionato. La stagione ha visto protagonisti diversi club, ma il Napoli, nonostante un leggero periodo di difficoltà, riesce a mantenere la testa della classifica. I partenopei, dopo una partenza importante, stanno vivendo un momento di flessione, con ben tre pareggi consecutivi contro Roma, Udinese e Lazio. Questi risultati, seppur non del tutto negativi, hanno visto il Napoli rallentare la sua corsa verso il titolo, ma la squadra di Conte conserva comunque la leadership, con due punti di vantaggio sull'Inter.

L'Inter, che era reduce dalla vittoria in casa contro la Fiorentina, ha visto la propria corsa rallentare bruscamente dopo la sconfitta nel derby d'Italia contro la Juventus. Una partita che ha visto i bianconeri prevalere con un gol di Conceicao, ma che non ha compromesso del tutto le ambizioni per lo scudetto dei nerazzurri. La quota per la vittoria del campionato rimane infatti stabile a 2.00, nonostante il ko contro i rivali storici. La squadra di Simone Inzaghi è ancora una delle principali contendenti per il tricolore, con una rosa di altissimo livello e una solidità difensiva che fa ben sperare in vista dei prossimi impegni. La sconfitta, però, ha fatto emergere alcuni punti deboli che rischiano di diventare un limite se non risolti nei prossimi turni.

Altra protagonista, anche se più distante, è l'Atalanta di Gian Piero Gasperini. La Dea, purtroppo, non riesce a superare il Cagliari, bloccata sullo 0-0 in casa al Gewiss Stadium, e conferma che la stagione non sta procedendo come era cominciata. Nonostante il pareggio, la squadra bergamasca si trova a soli 5 punti dalla vetta e, con una quota scudetto fissata a 10.00, ha ancora tutte le carte in regola per rientrare in corsa. La forza del gruppo e l’esperienza di Gasperini nel gestire situazioni difficili possono fare la differenza. L’Atalanta continua a essere una squadra solida, capace di sorprendere quando meno te lo aspetti, e non va mai sottovalutata.

Nel frattempo, la Juventus si sta rilanciando. La vittoria nel derby, pur non avendo modificato in modo significativo la sua posizione in classifica, ha dato una scossa importante a livello psicologico. I bianconeri, che per gran parte della stagione erano apparsi lontani dalla vetta, si ritrovano ora più motivati e con una marcia in più. Resta da capire se questa vittoria sarà l'inizio di una risalita costante, di certo non per lottare per lo scudetto ma per entrare in Champions.