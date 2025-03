Gli eventi della settimana

Giovedì 6 febbraio 2025 alle ore 17:30 presso l’Istituto Affari Internazionali (IAI) Via dei Montecatini, 17 Roma si terrà la presentazione del Rapporto sulla politica estera italiana 2024. Prendendo spunto dall’edizione 2024 del rapporto sulla politica estera italiana dell’Istituto Affari Internazionali, l’evento rappresenta un’occasione per riflettere sui principali dossier di politica estera ed internazionale al centro dell’agenda del governo di Giorgia Meloni nel corso dell’anno – il posizionamento del paese prima, durante e dopo le elezioni per il rinnovo delle istituzioni europee, il perdurare della guerra contro l’Ucraina, le elezioni presidenziali statunitensi, l’inasprimento della crisi mediorientale con i connessi rischi di spillover a livello regionale, la presidenza italiana del G7 – tratteggiando anche le prospettive e le scelte a cui si troverà di fronte il paese nel 2025. Parteciperà tra gli altri il Vicepresidente della Camera dei deputati, Giorgio Mulè.

Qui il link al programma.

Da venerdì 7 a domenica 9 febbraio a Genova presso Palazzo Ducale si terrà la dodicesima edizione del Festival di Limes dal titolo “L'ordine del caos”. Il Festival porta a Genova, come ogni anno, gli analisti di Limes e altre personalità italiane e straniere, per confrontarsi sui grandi temi del momento: le divisioni interne dell’America e l’impatto del fenomeno Musk sulla “costituzione materiale” del paese, l’incipiente crisi della Germania, il confronto Usa-Cina che entra ora in una nuova fase, stato e prospettive della guerra in Ucraina, la situazione mediorientale e altro ancora, con un occhio particolare alla posizione e alle opzioni dell’Italia. Domenica alle 18:30 è previsto l’incontro conclusivo con un dialogo tra il Direttore di Limes Lucio Caracciolo e il Ministro della difesa Guido Crosetto.

Qui il link al programma.