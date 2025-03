Il presidente ucraino: "Putin non vuole la pace, sta per schierare altri 100mila soldati"

"Investite qui". Le risorse minerarie dell'Ucraina diventano un elemento chiave nella strategia di Kiev per porre fine alla guerra con la Russia e garantire il futuro sicuro del paese. Mentre la Russia di Vladimir Putin si prepara a schierare altri 100mila soldati per la svolta nel conflitto, il presidente ucraino ha rivolto un appello esplicito agli alleati, percorrendo la strada aperta da Donald Trump: il presidente degli Stati Uniti ha chiesto esplicitamente "terre rare", le enormi risorse del sottosuolo determinanti per settori nevralgici dell'economia, in cambio di aiuti militari.

"Abbiamo risorse minerarie. Ciò non significa che le diamo via, nemmeno ai partner strategici", ha scritto Zelensky su 'X'. "Si tratta di partnership. Metteteci dentro i vostri soldi. Investite. Facciamo sviluppo insieme", ha detto Zelensky.

''L'Ucraina possiede alcune delle più grandi riserve di risorse strategiche in Europa e proteggere l'Ucraina significa anche proteggere queste risorse. Risorse che possono rafforzare il nostro stato e i nostri partner'', ha scritto.

''Minerali di uranio, titanio e manganese, terre rare, litio, gas naturale e decine di altre risorse che plasmano la geopolitica'', ha aggiunto sottolineando la disponibilità di Kiev a collaborare con Washington in materia di sicurezza.

Scholz: "No ad aiuti in cambio di accesso a materie prime"

La 'linea Trump', però, non convince tutti in Europa. Tra le voci contrarie spicca quella del cancelliere tedesco Olaf Scholz. L'idea di vincolare gli aiuti militari all'Ucraina all'accesso alle materie prime del Paese "sarebbe molto egoistica, molto egocentrica". "L'Ucraina è sotto attacco e la Germania sta aiutando senza aspettarsi di essere pagata. Questo dovrebbe essere l'atteggiamento di tutti", ha dichiarato, in un'intervista con il gruppo Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Trump intende condizionare gli aiuti degli Stati Uniti all'Ucraina a un accordo sull'export di terre rare e conferma così il metodo 'transazionale', non ideologico, ma "egoista" secondo Scholz.

Trump vedrà Zelensky

Per arrivare a un accordo per la fine della guerra tra Ucraina e Russia, Trump ha annunciato che potrebbe incontrarsi la prossima settimana con Zelensky. "Probabilmente parlerò anche con il presidente Putin per porre fine alla guerra che uccide milioni di persone. Sono morti 8-900mila soldati russi, probabilmente 700mila soldati ucraini. Quello che succede è terribile. La guerra non sarebbe mai iniziata se io fossi stato presidente", ha ripetuto.

Una soluzione pacifica in tempi brevi, però, a sentire Zelensky è poco probabile. "I rapporti dell'intelligence confermano che la Russia sta creando nuove divisioni e sviluppando nuovi impianti di produzione militare. Stanno aggiungendo 100mila soldati al loro esercito. La cooperazione con la Corea del Nord continuerà ad espandersi. Mosca sta anche diffondendo tecnologie di guerra moderne nella regione, in particolare tecnologie di droni", ha scritto il presidente ucraino su X.

"Ciò significa una cosa semplice: Putin si sta preparando non per i negoziati, non per la pace, ma per la continuazione della guerra, e non solo contro l'Ucraina. Ora stanno espandendo il loro esercito di oltre centomila soldati. Tutti i partner devono esserne consapevoli e vederlo con chiarezza".