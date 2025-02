Donald Trump annuncia un possibile incontro la prossima settimana con il presidente ucraino Voloydmyr Zelensky per favorire un accordo che ponga fine alla guerra tra Ucraina e Russia, in corso da quasi 3 anni. Parlando con i giornalisti alla Casa Bianca prima di un incontro con il premier giapponese Shigeru Ishiba, il presidente americano ha detto: "Ci vedremo con Zelensky forse la prossima settimana, probabilmente parlerò con il presidente Putin per porre fine alla guerra che uccide milioni di persone. Sono morti 8-900mila soldati russi, probabilmente 700mila soldati ucraini sono morti. Quello che succede è terribile, solo i corpi fermano i proiettili su quelle pianure. La guerra non sarebbe mai iniziata se io fossi stato presidente", ha ripetuto. "Voglio essere d'aiuto, una delle cose che stiamo esaminando con il presidente Zelensky è la messa in sicurezza delle 'terre rare' dell'Ucraina.

Alla domanda se l'incontro avverrà nella capitale americana, Trump ha replicato: "Potrebbe essere a Washington, non andrò io a Kiev".

Trump da settimane ribadisce l'intenzione di incontrare il presidente russo Vladimir Putin per porre fine alla guerra. Non è escluso che il meeting con il leader del Cremlino possa andare in scena entro la fine di febbraio.