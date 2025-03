Donald Trump si prepara ad assistere al Super Bowl, in programma domenica 9 febbraio a New Orleans. E già sa che qualcosa non gli piacerà. Il presidente degli Stati Uniti assisterà alla finale Nfl tra i Kansas City Chiefs, che vanno a caccia del terzo titolo consecutivo, e i Philadelphia Eagles. Per la prima volta, un presidente in carica si accomoda in tribuna per il Super Bowl.

In un post sul social Truth, Trump ha sostanzialmente presentato l'incontro, che in tv sarà preceduto dall'intervista che il presidente concederà a Fox News prima di partire dalla Florida. "Due grandi quarterback in questa partita", dice riferendosi a Patrick Mahomes e Jalen Hurts. "Inoltre, un running back incredibile (Saquon Barkley, ndr) e in assoluto il miglior tight end della storia del football (Travis Kelce, il compagno della pop star Taylor Swift). Allenatori incredibili!", scrive entusiasta. Tutto splendido quindi? No. C'è un 'però' e riguarda le regole della NFL.

"Se solo si liberassero di quello strano kickoff che rende il football più pericoloso farebbero tutti più felici, specialmente i tifosi", dice il presidente contestando la regola in vigore da quest'anno. In sostanza, quando viene effettuato il calcio d'inizio i giocatori devono attendere la ricezione del pallone prima di poter scattare: in questo modo, secondo la lega, si riducono i rischi di placcaggi violenti nell'azione iniziale. "In ogni caso - chiosa Trump - sarà una grande partita".