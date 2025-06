L'Iran lancia una nuova ondata di missili contro Israele quando si avvicina il quinto giorno della guerra . "È iniziata una nuova salva di missili contro i territori occupati", l'annuncio della tv di Teheran, riferendosi a Israele, Stato non riconosciuto dal governo iraniano. L'attacco arriva a conclusione di una giornata caratterizzata soprattutto dalle operazioni condotte dalle forze di difesa israeliane (Idf) su Teheran.

Dopo un "avvertimento urgente" indirizzato alla popolazione residente nel Distretto 3 della città, è scattato un raid che ha preso di mira il quartier generale della tv di stato. Gli effetti dell'attacco sono stati trasmessi in diretta, di fatto. Panico in studio dopo un'esplosione e fuga della giornalista in onda. Le trasmissioni sono riprese dopo un'interruzione relativamente breve.