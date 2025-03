El Salvador accoglierà nelle sue carceri "criminali e migranti illegali provenienti da qualsiasi Paese" espulsi dagli Usa. Sono questi i termini di alcuni accordi firmati dal segretario di Stato americano Marco Rubio in visita a San Salvador con il presidente salvadoregno Nayib Bukele.

"Abbiamo offerto agli Stati Uniti l'opportunità di esternalizzare parte del loro sistema carcerario - ha spiegato Bukele su X - Il compenso sarà relativamente basso per gli Stati Uniti ma significativo per noi, rendendo sostenibile il nostro intero sistema carcerario". Non solo: gli Stati Uniti, fa sapere il dipartimento di Stato, emetteranno "una deroga per sbloccare l'assistenza” al Paese, anche se questa si applicherà solo alle questioni relative alle frontiere e alla sicurezza, per "individuare i viaggiatori sospetti nel National Passenger Analysis Center (Napc), riprendere le operazioni del Border Security Information Group (Bsig) e sostenere le unità che lavorano con le forze dell'ordine statunitensi”.

"Sono stati raggiunti molteplici accordi per combattere le ondate di migrazione illegale di massa che attualmente destabilizzano l'intera regione”, ha annunciato la portavoce del dipartimento di Stato, Tammy Bruce. Le intese prevedono anche il rimpatrio di "tutti i membri della gang salvadoregna MS-13 (Mara Salvatrucha) che si trovano illegalmente negli Stati Uniti", ha precisato ancora la portavoce, mentre le autorità di El Salvador arresteranno "gli immigrati illegali criminali provenienti da qualsiasi Paese", compresi "i membri della banda venezuelana Tren de Aragua".

Si tratta di un accordo "senza precedenti nella storia delle relazioni non solo tra gli Stati Uniti ed El Salvador ma con l'America Latina", ha commentato ancora Bukele, fra i pochi leader stranieri invitati all'insediamento di Trump il 20 gennaio scorso.