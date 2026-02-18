I negoziati tra Russia e Ucraina, con la mediazione degli Stati Uniti, si sono conclusi oggi, mercoledì 18 febbraio, a Ginevra dopo un breve incontro in quella che è stata la seconda e ultima giornata di colloqui. Ancora distanti le posizioni tra Mosca e Kiev per mettere fine a 4 anni di guerra logorante.

Zelensky: "Posizioni divergenti su punti chiave"

Le posizioni ucraine e russe "divergono" ancora su punti chiave. Ha affermato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. "Vediamo che è stato svolto un lavoro preparatorio, ma per ora le posizioni divergono" sulle questioni "delicate" dei territori e della centrale nucleare di Zaporizhzhia, ha dichiarato Zelensky, dopo aver ricevuto il briefing dalla delegazione ucraina.

Le discussioni si sono svolte all'interno di due gruppi di lavoro: uno riguardante gli aspetti politici della risoluzione del conflitto, l'altro gli aspetti militari. Per quanto riguarda l'aspetto militare, Zelensky ha affermato che le due parti hanno concordato "praticamente tutti i punti" per l'attuazione e il monitoraggio di un potenziale cessate il fuoco.

"Questo monitoraggio coinvolgerà certamente la partecipazione degli americani. Lo considero un segnale positivo", ha affermato Zelensky, sottolineando però che una tale tregua richiederebbe innanzitutto una "volontà politica" condivisa, che al momento sembra ben lontana dall'essere raggiunta.

Il capo della delegazione russa, Vladimir Medinsky, ha descritto i negoziati come "difficili ma professionali". "I negoziati si sono svolti nell'arco di due giorni; ieri sono durati molto a lungo, in formati diversi, e oggi circa due ore", ha dichiarato ai giornalisti dei media statali russi.

Il capo negoziatore ucraino, Rustem Umerov, ha parlato di "progressi", ma ha detto che "in questa fase" non è possibile divulgare "dettagli". Le parti hanno lavorato sulla base del piano americano che include in particolare concessioni territoriali da parte dell'Ucraina in cambio di garanzie di sicurezza occidentali.

I negoziati restano in stallo soprattutto sul Donbass, nell'Ucraina orientale: Mosca chiede che le forze ucraine si ritirino dalle aree che ancora controllano nella regione, richiesta che Kiev rifiuta.

La Russia non ferma gli attacchi

Intanto la forza aerea ucraina ha reso noto che le forze russe hanno lanciato nella notte un missile balistico e 126 droni, ma che le unità di difesa aerea ucraine sono riuscite ad abbattere 100 dei velivoli senza pilota. Due persone sono state uccise, ha reso noto il servizio di emergenza statale dell'Ucraina, dichiarando che una donna di 48 anni è morta e 7 persone sono rimaste ferite dopo un attacco a Zaporizhia. Il capo dell'amministrazione militare regionale di Dnipropetrovsk ha inoltre dichiarato che una persona è stata uccisa negli attacchi condotti dalle forze russe nella regione. Qui i raid hanno danneggiato un edificio residenziale a più piani, un dormitorio e più di 30 abitazioni private.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha denunciato i raid attraverso un messaggio video pubblicato sui social media. "La Russia ha accolto il giorno in cui sono iniziati i colloqui trilaterali e bilaterali a Ginevra con attacchi", ha dichiarato. "Questo mostra chiaramente cosa vuole la Russia e cosa sta cercando. I nostri amici devono assolutamente sollevare la questione di questi attacchi. Prima di tutto, dovrebbero chiedere alla parte americana, che consiglia sia noi che la Russia di evitare attacchi. L'Ucraina è pronta, non abbiamo bisogno della guerra".

Ieri colloqui "molto tesi"

I colloqui di ieri, durati sei ore, "sono stati molto tesi", ha dichiarato una fonte vicina alla delegazione russa. Le tre delegazioni si sono incontrate a porte chiuse all'InterContinental Hotel, mentre a Ginevra erano presenti anche "consiglieri" di quattro paesi europei: Germania, Francia, Regno Unito e Italia. "Dopo la sessione plenaria, i lavori sono proseguiti in gruppi di lavoro suddivisi per aree prioritarie", con riunioni dei "blocchi politici e militari", ha dichiarato su Telegram Umerov, aggiungendo che i i colloqui "si sono concentrati su questioni pratiche e sui meccanismi delle possibili soluzioni".

Da parte sua l'inviato della Casa Bianca Steve Witkoff ha salutato i "significativi progressi" rappresentati dal processo negoziale. "Il successo del presidente Trump nel riunire entrambe le parti in questa guerra ha portato a progressi significativi e siamo orgogliosi di lavorare sotto la sua guida per porre fine alle uccisioni in questo terribile conflitto. Entrambe le parti hanno concordato di aggiornare i rispettivi leader e di continuare a lavorare per raggiungere un accordo", ha scritto su X.

Kiev vara sanzioni contro la Bielorussia

L'Ucraina ha inoltre varato un pacchetto di sanzioni contro il presidente bielorusso Alexander Lukashenko, ha annunciato Zelensky su 'X' affermando che ''intensificheremo significativamente le contromisure contro ogni forma di sua assistenza nell'uccisione di ucraini'' e ''collaboreremo con i partner affinché ciò abbia un effetto globale''. Zelensky ha scritto che ''nella seconda metà del 2025, sul territorio della Bielorussia, i russi hanno dispiegato un sistema di stazioni di trasmissione per il controllo dei droni d'attacco, che ha aumentato la capacità dell'esercito russo di effettuare attacchi sulle nostre regioni settentrionali, dalla regione di Kiev alla Volinia''. Ma, prosegue, ''i russi non sarebbero stati in grado di effettuare alcuni degli attacchi, in particolare contro impianti energetici e ferrovie nelle nostre regioni, senza tale assistenza da parte della Bielorussia''.