Сирия: командование США завершило передачу заключенных ИГИЛ в Ирак

13 febbraio 2026 | 19.21
Redazione Adnkronos
Центральное командование США (Centcom) объявило о завершении передачи заключенных ИГИЛ, содержавшихся в Сирии, в Ирак. В заявлении Centcom уточнило, что "завершило миссию по передаче после ночного перелета из северо-восточной Сирии в Ирак вчера, чтобы помочь обеспечить содержание заключенных Исламского государства в безопасных местах заключения".

Миссия, длившаяся 23 дня, "началась 21 января", после столкновений между Сирийскими демократическими силами (СДС), контролировавшими тюрьмы, и армией Дамаска, завершившихся соглашением, предусматривающим постепенную интеграцию СДС в сирийское государство. С того дня американские силы "передали более 5700 взрослых боевиков ИГИЛ из мест заключения в Сирии под иракское попечение".

Tag
Siria Iraq Isis Stato islamico
