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Israele-Libano, accordo per cessate il fuoco: nuovi colloqui dal 22 giugno

Tel Aviv riafferma necessità del disarmo di Hezbolla, Beirut insiste per rispetto integrità territoriale e confini

Benjamin Netanyahu - Afp
Benjamin Netanyahu - Afp
04 giugno 2026 | 01.43
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Accordo per il cessate il fuoco tra Israele e Libano. "A seguito delle negoziazioni guidate dagli Stati Uniti, Israele e Libano hanno concordato l'attuazione di un cessate il fuoco. Il cessate il fuoco è subordinato a una completa cessazione del fuoco di Hezbollah e all'evacuazione di tutti gli esponenti di Hezbollah dal Settore Sud del fiume Litani". E' quanto si legge in una dichiarazionae congiunta di Stati Uniti, Israele e Libano.

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L'accordo prevede la creazione di "zone pilota" sotto il controllo esclusivo dell'esercito libanese. Nella dichiarazione si annuncia che i prossimi colloqui tra Israele e Libano si terranno dal 22 giugno. Israele ha "riaffermato che la sua sicurezza e il rispetto della sua integrità territoriale possono essere raggiunti solo attraverso il disarmo di Hezbollah e lo smantellamento della sua infrastruttura in tutto il Libano".

Mentre Beirut ha sottolineato la necessità del reciproco rispetto dei confini riconosciuti a livello internazionale, l'urgente necessità di una piena attuazione della cessazione delle ostilità, sottolineando i principi di integrità territoriale e piena sovranità statale".

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cessate il fuoco Israele Libano
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