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Ucraina, nuovi attacchi incrociati tra Kiev e Mosca: morti e feriti in Crimea e nella regione di Kiev

Tre morti e sette feriti a Simferopol. Drone russo colpisce un impianto industriale nella periferia della capitale

Soccorsi in Ucraina - (Facebook Governo)
Soccorsi in Ucraina - (Facebook Governo)
04 giugno 2026 | 10.15
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Nuova escalation della guerra tra Russia e Ucraina con attacchi reciproci che anche oggi, giovedì 4 giugno, hanno provocato vittime e danni sia nella Crimea annessa da Mosca sia nella regione di Kiev. Le autorità russe e ucraine hanno riferito di morti, feriti e incendi causati da raid con droni e missili, mentre il conflitto continua senza segnali concreti di de-escalation.

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Attacco ucraino in Crimea

Tre persone sono state uccise e altre sette sono rimaste ferite in un attacco ucraino contro Simferopol, in Crimea. Lo ha reso noto il governatore della penisola nominato da Mosca, Sergey Aksyonov, in un messaggio pubblicato sul social Max. "A seguito di un attacco nemico contro edifici non residenziali a Simferopol, tre persone sono rimaste uccise e sette ferite, secondo le prime informazioni", ha dichiarato Aksyonov, aggiungendo che i soccorritori sono al lavoro nell'area colpita. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, l'attacco avrebbe preso di mira zone non residenziali della capitale amministrativa della Crimea.

Sempre in Crimea, le difese aeree russe sono entrate in azione anche a Sebastopoli, dove le autorità locali hanno riferito dell'intercettazione di oltre venti droni ucraini durante la notte.

Attacco russo a Kiev

Sul fronte opposto, Kiev denuncia un nuovo attacco russo con droni nella regione della capitale. Un velivolo senza pilota lanciato dalle forze russe ha colpito infrastrutture industriali nell'area di Boryspil, nell'oblast di Kiev, provocando un incendio e il ferimento di una persona. A renderlo noto è stato il governatore regionale Mykola Kalashnyk.

Secondo il Servizio statale per le emergenze ucraino, il raid ha causato un vasto rogo in un impianto industriale della periferia di Kiev. "Al momento, le operazioni di spegnimento dell'incendio sono ancora in corso. Tutti i servizi operativi sono impegnati nelle operazioni sul posto", hanno riferito le autorità di emergenza.

Le nuove incursioni arrivano all'indomani di un'altra giornata di bombardamenti reciproci sulle rispettive città, dopo che sia Mosca sia Kiev hanno aumentato le operazioni a lungo raggio contro infrastrutture, impianti industriali e obiettivi nelle retrovie, mentre continuano i combattimenti lungo la linea del fronte.

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