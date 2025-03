Alle prossime Olimpiadi invernali, le gare si divideranno in due tornei. Ecco cosa sapere

Velocità, intensità, agonismo puro e colpi di scena. L’hockey su ghiaccio è uno degli sport da cartolina delle Olimpiadi invernali. Una disciplina capace di regalare emozioni fin dalle origini, in grado di riempire le arene da oltre un secolo e con tante aspettative verso Milano Cortina 2026.

L'hockey su ghiaccio a Milano Cortina 2026

A Milano Cortina 2026, le gare di hockey su ghiaccio si divideranno in torneo maschile e femminile. Tutte le partite si giocheranno nella Santagiulia Ice Hockey Arena.

Le regole dell'hockey su ghiaccio

Ma come funziona questo sport? Intanto, una partita dura 60 minuti effettivi (divisi in tre periodi da 20 minuti) e a vincere è la squadra che segna più gol, visto che non è previsto il pareggio. Se a fine tempo resiste l'equilibrio, si gioca un supplementare che finisce al primo gol segnato, decretando la vittoria di una delle due squadre. Una squadra di hockey maschile su ghiaccio è composta al massimo da 25 giocatori (22 di movimento, più 3 portieri). Una femminile è formata invece da 23 giocatrici (3 portieri).

Altro fattore da tener presente è che durante una partita una squadra può mandare sul ghiaccio al massimo 6 giocatori in contemporanea. Di regola, sono 5 giocatori di movimento e un portiere (ma in alcune situazioni il portiere può essere sostituito da un sesto giocatore di movimento).

La storia

Qualche curiosità. Per le origini di questo spettacolare sport, salto indietro all’inizio del XIX secolo in Canada. "Hockey" deriva da hocquet, termine del francese antico che significa “bastone”. Nel 1860 la palla venne poi sostituita da un disco e nel 1879 Robertson e Smith, due studenti della McGill University, tirarono giù una bozza di regolamento.

Il McGill University Hockey Club, prima squadra riconosciuta, fu fondato nel 1880 e pian piano l’hockey divenne sport nazionale canadese, per poi diffondersi negli Stati Uniti. Le prime Olimpiadi a includere l’hockey sul ghiaccio furono quelle estive del 1920 ad Anversa. L'hockey su ghiaccio maschile a sei fa parte del programma dei Giochi invernali dal 1924, a Chamonix, mentre quello femminile ha debuttato nel 1998, a Nagano.

L'Italia e l'hockey su ghiaccio

L’Italia ha partecipato 9 volte alle Olimpiadi, agguantando il miglior risultato con il settimo posto di Cortina 1956. Il Canada è il Paese con la migliore tradizione in questo sport (i canadesi hanno vinto tre delle ultime sei edizioni dei Giochi), anche se l’Unione Sovietica è stata fino alla sua dissoluzione la squadra da battere. Di recente, anche Svezia e Repubblica Ceca hanno ottenuto risultati importanti.