L'Italia del curling sconfitta in semifinale contro gli Stati Uniti nel torneo olimpico di Milano Cortina 2026. Stefania Constantini e Amos Mosaner, campioni olimpici in carica, sono stati battuti 9-8 da Cory Thiesse e Korey Dropkin. Gli azzurri giocheranno per la medaglia di bronzo contro la Gran Bretagna. Domani gli Usa affronteranno la Svezia per l'oro.

Il match

Gli azzurri non sono riusciti ad approdare in finale nonostante un buon inizio con il 2-0 nel primo end. Qualche sbavatura, soprattutto nel finale del secondo end da parte della coppia italiana ha consentito al team americano di pareggiare i conti e portarsi sul 2-2 alla fine del secondo end.

Con un gran colpo finale di Mosaner l'Italia è ripassato avanti di due punti, portandosi sul 4-2 al termine del terzo end. Nel quarto end gli americani hanno ribaltato la situazione portando tre stone nella casa e salendo sul 5-4. Nel quinto end nuova parità con la Constantini che ha trovato un colpo eccezionale per ribaltare una situazione molto critica: 5-5. Un colpo spettacolare di Dropkin nel sesto end ha riportato avanti gli Usa di due punti. A due end dalla fine, americani avanti 7-5. Eccellente settimo turno per gli azzurri che con una impeccabile condotta di gara hanno piazzato il 3-0 salendo 8-7. Decisivo l'ultimo end: americani perfetti, Dropkin a segno per il 9-8 finale.

La nuova giornata olimpica segue un weekend di grande soddisfazione per l’Italia: nella prima settimana di gare gli azzurri avevano firmato un record con sei medaglie conquistate in una sola giornata, tra argenti e bronzi in diverse discipline.