circle x black
Cerca nel sito
 
milanocortina 5.2 v4

Milano Cortina, Italia del curling battuta in semifinale dagli Usa

Mosaner e Constantini sconfitti dagli americani, giocheranno per il bronzo contro la Gran Bretagna

Mosaner e Constantini
Mosaner e Constantini
09 febbraio 2026 | 08.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

L'Italia del curling sconfitta in semifinale contro gli Stati Uniti nel torneo olimpico di Milano Cortina 2026. Stefania Constantini e Amos Mosaner, campioni olimpici in carica, sono stati battuti 9-8 da Cory Thiesse e Korey Dropkin. Gli azzurri giocheranno per la medaglia di bronzo contro la Gran Bretagna. Domani gli Usa affronteranno la Svezia per l'oro.

Il match

Gli azzurri non sono riusciti ad approdare in finale nonostante un buon inizio con il 2-0 nel primo end. Qualche sbavatura, soprattutto nel finale del secondo end da parte della coppia italiana ha consentito al team americano di pareggiare i conti e portarsi sul 2-2 alla fine del secondo end.

Con un gran colpo finale di Mosaner l'Italia è ripassato avanti di due punti, portandosi sul 4-2 al termine del terzo end. Nel quarto end gli americani hanno ribaltato la situazione portando tre stone nella casa e salendo sul 5-4. Nel quinto end nuova parità con la Constantini che ha trovato un colpo eccezionale per ribaltare una situazione molto critica: 5-5. Un colpo spettacolare di Dropkin nel sesto end ha riportato avanti gli Usa di due punti. A due end dalla fine, americani avanti 7-5. Eccellente settimo turno per gli azzurri che con una impeccabile condotta di gara hanno piazzato il 3-0 salendo 8-7. Decisivo l'ultimo end: americani perfetti, Dropkin a segno per il 9-8 finale.

La nuova giornata olimpica segue un weekend di grande soddisfazione per l’Italia: nella prima settimana di gare gli azzurri avevano firmato un record con sei medaglie conquistate in una sola giornata, tra argenti e bronzi in diverse discipline.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
milano cortina milano cortina 2026 milano cortina medaglie milano cortina oggi milano cortina diretta milano cortina live olimpiadi olimpiadi diretta olimpiadi live
Vedi anche
Iran, attacco con droni contro Bahrain: incendio nella raffineria - Video
News to go
Bonus amianto 2026, quali sono gli incentivi
Emirati Arabi, elicotteri per fermare i droni iraniani: "Obiettivo distrutto" - Video
Teheran in fiamme, il giornalista in collegamento dal cuore dell'incendio - Video
Scoiattolo resta intrappolato in un albero, il salvataggio dei vigili del fuoco - Video
News to go
Turismo in Italia, segnali positivi già a inizio 2026
News to go
Nel 2028 numero più alto di pazienti per medico in Italia, il dato in uno studio
Iran, Teheran brucia: la città è una palla di fuoco - Video
Dubai, drone dell'Iran colpisce l'aeroporto - Video
Crozza-Crosetto e il caso Dubai: "Se ho sbagliato come agente di viaggio chiedo scusa" - Video
News to go
L'allarme Oms: "Obesità pandemia silenziosa"

In collaborazione con

Eni A2A


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

PREVISIONI METEO
A cura di

La mappa delle olimpiadi

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza