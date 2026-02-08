Il quartetto misto secondo nel biathlon. Goggia terza in discesa libera. Bronzo per Dalmasso nello snowboard, Lorello nel pattinaggio velocità, Fischnaller nello slittino e per gli azzurri del pattinaggio
Altre 6 medaglie per l'Italia alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Oggi 8 febbraio dalla staffetta mista del biathlon è arrivato l'argento. Poker di medaglie di bronzo con Sofia Goggia al terzo posto nella discesa libera femminile, Lucia Dalmasso nello snowboard, Riccardo Lorello nei 5000 metri del pattinaggio velocità e Dominik Fischnaller nello slittino. In serata, bronzo nel team event di pattinaggio.
Il 9 febbraio terza giornata di gare.