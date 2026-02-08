circle x black
Milano Cortina 2026, staffetta biathlon d'argento. Cinquina di medaglie di bronzo

Il quartetto misto secondo nel biathlon. Goggia terza in discesa libera. Bronzo per Dalmasso nello snowboard, Lorello nel pattinaggio velocità, Fischnaller nello slittino e per gli azzurri del pattinaggio

Gli azzurri del pattinaggio - Afp
08 febbraio 2026 | 09.52
Redazione Adnkronos
Altre 6 medaglie per l'Italia alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Oggi 8 febbraio dalla staffetta mista del biathlon è arrivato l'argento. Poker di medaglie di bronzo con Sofia Goggia al terzo posto nella discesa libera femminile, Lucia Dalmasso nello snowboard, Riccardo Lorello nei 5000 metri del pattinaggio velocità e Dominik Fischnaller nello slittino. In serata, bronzo nel team event di pattinaggio.

Il 9 febbraio terza giornata di gare.

milano cortina 2026 milano cortina 2026 diretta milano cortina 2026 sci milano cortina 2026 8 febbraio
