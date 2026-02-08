circle x black
Cerca nel sito
 

Milano-Cortina, Lorello bronzo a 10 minuti da casa: "Medaglia con nonni in tribuna"

L'azzurro terzo nei 5000 metri del pattinaggio velocità

Riccardo Lorello con la medaglia
Riccardo Lorello con la medaglia
08 febbraio 2026 | 18.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Milanese, un passato da pattinatore a rotelle, Riccardo Lorello - il 23enne che oggi pomeriggio ha vinto la medaglia di bronzo nei 5.000 metri di speed skating - ha corso in casa. "Abito veramente a dieci minuti da qui. E' stato bello perché ho tutta la famiglia, i miei amici, gli avversari delle rotelle e soprattutto sono contento perché ci sono tutti i miei nonni che sono riusciti a venire tutti a vedere la mia gara olimpica. Penso che rimarrà nel loro cuore", ha detto dopo la sua prestazione, prima di essere certo di aver conquistato una medaglia.

L'esordio sui pattini a rotelle, disciplina di famiglia. "Papà era un atleta, è stato il mio allenatore finché non ho cambiato dalle rotelle al ghiaccio e sono passato nelle mani di Maurizio Marchetto", ha spiegato. Nel squadra italiana di pattinaggio di velocità, che conta già due medaglie dopo l'oro di ieri di Francesca Lollobrigida, il 23enne atleta dell'esercito ha trovato "un gruppo stupendo, siamo una famiglia. Anzi, passiamo durante l'anno più giorni assieme tra noi che con i parenti. Sono diventati anche loro la mia famiglia".

Studente di Scienze dei Servizi giuridici, "quest'anno ho messo in pausa gli studi" per dedicarmi allo sport. Scelta che ha premiato. In pista "oltre alla performance fisica, la cosa che bisogna più affinare è la testa: sei da solo, sei te e la tua sofferenza durante la gara. Mentre sei lì che gareggi e pattini è difficile sentire il tifo, quello che senti prima è la fatica delle gambe e i tuoi allenatori a bordo pista", confessa dopo la sua prestazione, di cui "non ricordo nulla".

E sono queste le gare migliori. "Mi piace molto quando finisco una gara e ricordo poco, come questa volta. Tendenzialmente sono le gare che faccio meglio. Hai meno interferenze esterne, vuol dire che sei concentrato su quello che stai facendo. Devi semplicemente arrivare prima all'arrivo".

Il pattinaggio di velocità gli ha insegnato "la resilienza e la determinazione". Le qualità necessari nei giorni, "e ce ne sono tantissimi - confessa l'atleta - in cui vorrei fare altro invece che allenarmi. Come quando è l'alba e fa freddissimo o quando piove mentre sono in bicicletta".

Il suggerimento ai ragazzi dell'atleta medaglia di bronzo è uno solo: "Fate sport, non importa quale, perché lo sport ti cambia la vita sotto tutti gli aspetti, dallo studio al lavoro". (di Alice Bellincioni)

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
riccardo lorello milano cortina 2026
Vedi anche
Iran, attacco con droni contro Bahrain: incendio nella raffineria - Video
News to go
Bonus amianto 2026, quali sono gli incentivi
Emirati Arabi, elicotteri per fermare i droni iraniani: "Obiettivo distrutto" - Video
Teheran in fiamme, il giornalista in collegamento dal cuore dell'incendio - Video
Scoiattolo resta intrappolato in un albero, il salvataggio dei vigili del fuoco - Video
News to go
Turismo in Italia, segnali positivi già a inizio 2026
News to go
Nel 2028 numero più alto di pazienti per medico in Italia, il dato in uno studio
Iran, Teheran brucia: la città è una palla di fuoco - Video
Dubai, drone dell'Iran colpisce l'aeroporto - Video
Crozza-Crosetto e il caso Dubai: "Se ho sbagliato come agente di viaggio chiedo scusa" - Video
News to go
L'allarme Oms: "Obesità pandemia silenziosa"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza